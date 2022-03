Estefi Berardi le respondió con todo a Laurita Fernández, su examiga: "Siento que..."

Laurita Fernández no dudó en salir a cruzar a su ex compañera de Combate y a un medio de chimentos por la información errónea.

Estefi Berardi aniquiló a Laurita Fernández en LAM

Y anoche, Estefanía tomo el guante y le respondió a su ex compañera. ”Fuimos compañeras en Combate, nos llevábamos bien. Me di cuenta que me bloqueo de Whatsapp porque le preguntaba cosas y no me respondía”.

“Siento que ella tiene celos de mi, es más en Twitter cuando me contestó, no me arrobo, me trata de esta cualquiera, nómbrame!", añadió.

"No me metí con su trabajo, siempre hablo bien de ella, me encanta lo que hace, me parece super agresivo ese tuits. La noticia es verdad, porque hay testigos, esta en su derecho de enojarse, pero me conoce hay confianza para que me lo diga”, cerró Estefi Berardi.