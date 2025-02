Estefi Berardi manifestó su dolor por dejar de trabajar con Carmen Barbieri y habló de una posible vuelta a LAM

Y remarcó: "La tele es así, vamos y venimos. He pasado ya por todos los canales y veo personas más grandes que van y vuelven a otro canal. Es así".

Luego se refirió a la poribilidad de trabajar con Flor de la V en El Nueve y aclaró: "Vi que Ángel (De Brito) puso que iré con Flor de la V, pero la verdad es que todavía no firmé contrato con nadie. Estoy evaluando todas las propuestas, no es la única que tengo y por suerte me llegaron varias. Todavía estoy viendo. Me encantaría trabajar con Flor, pero todavía no cerré nada".

Además, señaló que le gustaría volver al ciclo que conduce Ángel de Brito en las noches de América TV: "Obvió que volvería. LAM me dio un montón de satisfacciones y siempre voy a estar agradecida con Ángel por eso. De hecho, él ya me invitó hace como un mes, pero todavía no me dejaron ir desde El Trece porque todavía tengo exclusividad hasta que termine Mañanísima. Por mí encantada de ir a LAM, ya fui a Bondi y la pasé muy bien también".

Estefi Berardi Carmen Barbieri

Estefi Berardi desenmascaró a Luciano Castro en medio del escándalo con Sabrina Rojas

Estefi Berardi desenmascaró las estrategias de conquista de Luciano Castro en medio del escándalo con Sabrina Rojas y Griselda Siciliani, actual novia del actor.

La panelista del ciclo Mañanísima, El Trece, se comunicó con ex parejas del galán y reveló cómo hacía el galán para llevar adelante sus planes sentimentales.

Primero fue Majo Martino quien analizó las últimas declaraciones de Sabrina Rojas y explicó: “Sabrina lo que dice, además de que es un infiel serial, dice que él quiere la atención de todas. Él tiene esa personalidad”.

“Y otra cosa, una frase que dijo Sabrina que es muy cierta y que hay hombres que son así, dice que ‘desean lo que no tienen y hoy no me tiene a mí’. Entonces por ende la desea ella. Cuando estaba casado con ella deseaba otras mujeres y así sufría Sabrina”, añadió la panelista.

Ahí, Estefi Berardi tomó la palabra y contó qué fue lo que charló con algunas mujeres que habrían sido seducidas por Luciano Castro: “A mí lo que me dijeron que es peor de lo que contas vos Majo, voy a ser cuidadosa con mis palabras", comenzó.

Y siguió picante: "Me lo han dicho chicas que salieron con él, es que a las minas les quema la cabeza“; quiso arrancar Estefi antes de ser interrumpida por su compañera de panel".

"Las enloquece", agregó la panelista. Y Carmen Barbieri le preguntó asombrada: "¿Pero cómo?", y Berardi finalizó sin querer profundizar detalles: "No voy a ampliar".