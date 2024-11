Feroz respuesta de Griselda Siciliani tras las duras declaraciones de Sabrina Rojas: "¡Me molesta!"

Embed

"¿Te molesta?", retrucó el periodista de A la tarde. "Sí, me molesta. Me gustaría que no se hable de mí en esos términos", aseguró Griselda, aunque reiteró que no quiere entrar en una guerra mediática con Sabrina.

La actriz explicó que trata de no generar más polémica, pese a que se siente afectada por los dichos de la ex de Luciano. "No es que no me afecte, pero creo que no es mi tema", remarcó.

Habrá que esperar para ver qué dice Sabrina Rojas ante los dichos de Griselda en el programa de Karina Mazzocco en América TV. ¿Subirá el tono o le pondrá un freno a la contienda?

La tremenda foto de Griselda Siciliani y Luciano Castro en respuesta al posteo provocativo de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas subió una foto a su cuenta de Instagram que fue una picante provocación para su ex, Luciano Castro, y su actual pareja, Griselda Siciliani.

En la imagen, la actriz y conductora está luciendo una remera que era del galán. En la publicación sumó el tema Tu Vicio de Charly García y escribió: "En modo muy domingo".

sabrina rojas foto con remera de luciano castro.jpg

La respuesta de Griselda Siciliani y Luciano Castro fue contundente. El actor compartió en sus historias una imagen de su novia con una remera de Brasil desde Río de Janeiro.

"Bomba carioca!", expresó el galán y añadió el tema Garata de Ipanema de Gal Costa para acompañar la postal de la bella protagonista de Envidiosa.