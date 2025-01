El Trece le puso punto final a Mañanísima y Carmen Barbieri tuvo una fuerte reacción

"El ciclo termina a fines de febrero, el viernes 28", le contaron a este portal desde los pasillos del canal. También agregaron: "A Carmen no le cayó para nada bien y ella está muy molesta. Capaz da el portado y se despide antes. Pero el programa seguirá hasta fines de febrero".

En el ciclo radial de Chiche Gelblung en Del Plata AM 1030, Fede Flowers contó que "por cuestiones contractuales y diferencias con El Trece, Carmen deja su programa la semana que viene, renuncia. Cumple con la conducción la semana que viene y abandona el canal del sol".

Hasta el momento, la conductora no ha realizado declaraciones ante esta fuerte interna que se produjo en las últimas horas y sus compañeros están muy angustiados por esta situación.

Carmen Barbieri y Santiago Del Azar - captura Mañanísima.jpg

Graciela Alfano se defendió tras el incómodo momento al aire con Carmen Barbieri

Este viernes Carmen Barbieri hizo un contundente descargo televisivo donde se mostró molesta por la actitud de Graciela Alfano en un móvil que dio para su programa, Mañanísima (El Trece).

"No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta en mi programa. Yo soy la conductora, no puede ser que no me conteste", expuso Carmen.

Ante lo sucedido, Primicias Ya habló con una de las protagonistas, Graciela Alfano, que dejó en claro que todo fue un gran malentendido a raíz de problemas técnicos en el audio.

“No se escuchaba nada. Lamentablemente reaccionó así mal pero yo nunca le haría eso a nadie. Le di un móvil después de dormir tres horas pero ya le dejé un audio explicándole”, aseguró la actriz demostrando una actitud conciliadora.

Además, remarcó: “No hago esas cosas para nada, todo lo contrario. No se escuchaba nada y por eso me referí a Majo. Ella contestará y verá, pero no le quise arruinar el móvil".