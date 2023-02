Estefi Berardi recordó cuando Laurita Fernández la bloqueó en el teléfono: "Me puso..."

Fue luego de que en el ciclo Bienvenidos a bordo, El Trece, se presentaron las personas con parecidos físicos a Fede Bal y Carmen Barbieri. En este contexto, en Mañanísima, Ciudad Magazine, la panelista recordó cuando Laurita Fernández la bloqueó en el teléfono celular.

Embed

"No estamos matando a nadie, Laurita quedate tranquila", dijo con una sonrisa Carmen Barbieri. A lo que Berardi amplió: "Por eso digo, me parece que a Laurita le molesta cuando alguien critica algo que me parece que es parte de la vida".

"A mí no me molesta nada, Laurita está divina", afirmó la conductora. Y la panelista expresó: "No, si a mí me bloqueó, no te acordás Carmen? Hace un montón. Me puso éxitos en tu carrera y me bloqueó".

Y cerró picante: "Y lo bien que me fue, me trajo suerte... ¡Gracias!".

estefi berardi.jpg

La advertencia de Ángel de Brito a Estefi Berardi tras la cautelar por el escándalo de los chats con Fede Bal

Yanina Latorre, picante, le respondió a su compañera con quien los roces no cesan: "Esto no es un juez, es Burlando que presentó la cautelar, la redactó, y el juez la aceptó", le dijo la mujer de Diego Latorre.

"Este es el primer paso y el principio, esto recién empieza. El segundo paso es definir a quien hay que demandar por difundir ilegalmente información", dijo Estefi y sumó que "el juez confirma que fue ilegal, sean verdaderos o sean falsos, no importa, que cada uno crea lo que quiera".

Yanina Latorre, picante, le respondió a su compañera con quien los roces no cesan: "Esto no es un juez, es Burlando que presentó la cautelar, la redactó, y el juez la aceptó", le dijo la mujer de Diego Latorre.

Por su parte, el conductor le aclaró a Estefi lo que realmente sucedió con Sofía y, por qué, cuando el conflicto legal termine, saldrá a la luz lo que de verdad pasó.

"Yo hablé el viernes con ella y me contó que grabó todos los chats que había en su computadora, y lo filmó. Incluso ofreció que los pase. Lo bueno de todo esto es que cuando termine, se va a saber quién mentía y quién decía la verdad", dijo Ángel.