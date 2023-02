La demanda de Estefi Berardi contra Sofía Aldrey por los chats con Fede Bal

Embed

Este viernes, Berardi reveló que decidió iniciar una demanda penal contra Sofía Aldrey por la filtración de esos chats.

"Vengo a formular denuncia penal por el delito de injurias, que ocasionó la publicación de chats de contenido sexual, que desconozco y le imputan a mi persona", dice el escrito que Fernando Burlando, el abogado de la panelista, presentó en tribunales.

Finalmente, en dicho documento, Berardi apunta contra la ex de Fede Bal: "Hago saber que desconozco la forma por la cual han sido obtenidos por la señorita Sofía Aldrey para su posterior difusión pública".

fede-bal-estefi-berardi.jpg

Cinthia Fernández destrozó a Fede Bal por haberle sido infiel a Sofía Aldrey: "El que las hace, las paga"

Al aire en Nosotros a la mañana (El Trece), mientras debatían sobre la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Cinthia Fernández apuntó duro contra el protagonista de Kinky Boots.

"El que las hace, las paga", afirmó la panelista en referencia al hijo de Carmen Barbieri. "Esta piba estuvo en la enfermedad de Fede... y cuando se rompió el brazo”, remarcó.

Cinthia se indignó con el actor porque haber engañado a su pareja. “Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, siguió.

La panelista destrozó al hijo de Carmen. "No se hace esto con la gente que uno quiere. Este chico la debe tener plastificada. No se puede entender la falta de respeto que tuvo con una mujer que estuvo al pie del cañón", enfatizó.

Al finalizar, Cinthia calificó como una "falta de respeto" la conducta de Fede. "Y ella no quiere fama. No necesita nada. Es millonaria. No necesita fama ni plata. Es una falta de respeto”, concluyó.