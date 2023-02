Nuevos y picantes chats entre Fede Bal y Estefi Berardi: "¿Nos duchamos y dormimos juntos?"

Este viernes en el programa de Flor de la V, Maite Peñoñori compartió más chats entre el actor y la angelita. Al parecer, Fede y Estefi estuvieron durmiendo en la casa donde se quedó Carmen en Villa Carlos Paz.

En medio de la noche, el protagonista de Kinky Boots y la panelista de LAM empezaron a mensajearse para encontrarse a escondidas y tener un encuentro sexual.

"¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?", le propone el actor a la angelita. "Dormir es un montón, por si nos ven, pero subo un rato", le responde ella.

"Podes dejar abierta la puerta del pasillo, así no se escucha que hay alguien. Voy a subir en patas", le explica Estefi. "Esto me hace muy bien, me hace muy bien, me siento un nene de 16, c... con los papás en la casa", comenta Fede.

En otro chat queda en evidencia que tuvieron un segundo encuentro en un hotel. "Hoy cuando me desperté, no me podía sacar la cara nuestra en el espejo del hotel", le dice la angelita. "En un momento, te agarré del pelito... tu cara de placer, me la quiero tatuar en el pecho", le responde el actor.

La reacción de Estefi Berardi tras la filtración de los chats hot con Fede Bal

Tras la difusión de los chats hot con Fede Bal en Intrusos, Estefi Berardi se comunicó con el programa de Flor de la V y advirtió que les iniciará acciones legales.

"Estefi dice: 'esto es un disparate, me van a tener que pagar los daños y perjuicios, se están encargado de esto mis abogados'", reveló Pampito en el ciclo de América TV.

Maite Peñoñori fue por más y aseguró que hay más pruebas de la relación entre el actor y la panelista de LAM.

"No solo tuvieron sexo en un auto, sino que también habría tenido sexo en la misma casa de Carmen Barbieri, en otro cuarto. Y hay pruebas de esto", precisó la panelista.

Al finalizar, Guido Záffora indicó que Fede aún estaba con Sofía cuando empezó su romance con Estefi. "A mí lo que me dicen es que Sofía todavía no era la ex cuando pasó todo esto", cerró.