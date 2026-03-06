Evangelina Anderson lloró en vivo y apuntó fuerte contra Ian Lucas tras el comunicado que hizo

En ese sentido, fue tajante al negar que haya existido una relación sentimental con Ian, pese a lo que el joven dijo: “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó, para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”.

Entre lágrimas, Anderson también cuestionó la manera en que se difundieron las imágenes besándose de ambos. “Ayer hablaba con mis amigas y no fue así, pero si hubiese sido, que una persona salga con fotos a decir todo esto no me gusta, ¿nadie habla de eso? Para mí no fue una relación”, lanzó, en clara referencia al material que se filtró.

Además, remarcó que sus propios compañeros del reality pueden dar fe de cómo era el vínculo entre ambos. “Contaron cosas que no son ciertas sobre un romance, pueden preguntarle a cualquiera de mis compañeros de MasterChef qué vieron de nosotros y nada que ver”, aseguró.

Pero el momento más emotivo llegó cuando confesó el impacto que todo esto está teniendo en su familia: “He pasado tantas cosas que para mí esto es algo más. Hasta me relacionaron con un señor casado de la Selección. Acá, si fuera cierto somos dos personas adultas y solteras. Hoy estuve hablando con mi hijo mayor y no está bueno. No me siento cómoda, le tengo que explicar algo que para mí es insignificante”.

Lejos de confrontar directamente con Lucas, Anderson también tuvo palabras conciliadoras hacia él, aunque deslizó que el conflicto podría haber sido manejado de otra manera. “Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, sostuvo. Y finalmente explicó el contexto de la imagen que generó más revuelo y sostuvo que la mandó el influencer: “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’”.

"Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", agregó con sinceridad. Además, sostuvo que no se sintió "respetada" por parte de Ian después del descargo y la filtración de fotos.

Si bien aseguró que no se pueden "juzgar los sentimientos de los demás", se preguntó: "¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?". Y agregó: "Tengo unos intereses muy diferentes a los suyos".

"Me costó mucho volver a estar bien y me cuesta mucho confiar en los hombres después de lo que viví, estuve 18 años con Martín", confesó con una brutal honestidad. Sobre esta línea, compartió un consejo que le dio Susana Roccasalvo: "Me dijo 'no te metas con nadie del ambiente'".

El punto de quiebre fueron sus hijos. En medio de su descargo después de la polémica, la modelo no pudo evitar contar cómo se vivió la situación puertas adentro, y al hacerlo no contuvo las lágrimas. "Parece que traigo mucho a mis hijos, pero ellos no la pasaron nada bien con lo que han dicho de mi en televisión. De verdad, la gente se olvida, pero mis hijos no. Yo lo hablé con mis hijos y fue muy doloroso lo que vivimos como familia", recordó sobre el pasado y las infidelidades de Martín que salieron a la luz.

De esta forma, entre lágrimas y con la voz quebrada, continuó: "Estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental, todo el mundo señalándome por la separación. Mi limite fueron mis hijos y a partir de ahí decidí no exponer nada más. No tengo porque exponer un vinculo que para mi no fue. Yo quería lo mejor para Ian, se lo he dicho. Yo siempre fui muy clara con él".