Escándalo en Gran Hermano: convocaron a Santiago del Moro y evalúan sancionar a Danelik tras su polémico video

También explicó cómo se controla el ingreso de objetos personales: “Las valijas están escaneadas”, contó. En la misma línea, Camila Lattanzio, exparticipante del reality, sumó: “Es imposible pasar algo. Te revisan toda la valija. Te revisan los peluches que llevás”.

La tensión creció aún más cuando se confirmó que Santiago del Moro fue convocado y que se evalúa una sanción para Danelik. “Ahora en estos momentos hay una reunión con toda la producción. También se lo llamó a Santiago del Moro. Primero, y atención con esto, se le va a imprimir una sanción a esta participante”, adelantó Zaffora.

Por último, Santiago Riva Roy aportó la versión oficial que circula en Telefe: “A mí lo que me dicen de las más altas esferas de GH y de Telefe es que no hubo marihuana. Siempre hay que desconfiar de la versión oficial, vos lo sabés. Oficialmente me dicen que no es marihuana, que fue una broma y que van a tomar cartas en el asunto. La única duda es: ‘¿Tomamos medidas sin usarlo para el show o lo usamos para el show?’”.

Embed

El polémico video de Danelik en Gran Hermano 2026

Dentro de la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) se vivió un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Todo comenzó cuando Danelik, en medio de una charla con sus compañeras, mencionó haber recibido un cigarrillo, lo que despertó sospechas y abrió un debate sobre lo que podría haber ocurrido fuera de cámara. En ese contexto, la joven propuso salir al patio para compartirlo.

“Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿querés?”, se la escucha decir con entusiasmo, invitando a las demás participantes y mostrando un comportamiento eufórico frente a las cámaras.

La escena, difundida también por la cuenta de El ejército de LAM, continuó mientras Danelik intentaba convencer al resto de las jugadoras de sumarse a su propuesta. Ante la falta de respuesta de una de ellas, que permanecía de espaldas, insistió con una frase que encendió aún más la polémica.

“Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario”, aseguró en medio de la conversación. Esa declaración generó una inmediata reacción en redes sociales, donde los seguidores del programa comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el cigarrillo hubiese sido entregado dentro del propio reality. La transmisión en vivo se cortó en ese momento, lo que alimentó aún más las dudas y comentarios entre los fanáticos.