A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

Escándalo en Gran Hermano: convocaron a Santiago del Moro y evalúan sancionar a Danelik tras su polémico video

Tras los dichos de Danelik sobre fumar marihuana en Gran Hermano Generación Dorada, la producción analiza sanciones y prepara un comunicado urgente.

6 mar 2026, 15:55
Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay
Qué dijo Santiago del Moro sobre el grave accidente de Tato Algorta en Uruguay

El reality más visto del país volvió a quedar en el centro de la polémica. Después de que se difundieran imágenes en las que Danelik, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), le pregunta a una compañera si quiere fumar marihuana porque “en el confesionario le pasaron uno”, el tema explotó en los medios y generó un fuerte revuelo en la producción.

En DDM (América TV) revelaron que se convocó a una reunión urgente y que habrá un comunicado oficial en las próximas horas. “Hay un escándalo tremendo en la casa de Gran Hermano ahora y con reunión en este momento”, informó el panelista Guido Zaffora.

Leé también

Aparecieron fotos hot de Danelik de Gran Hermano que generaron polémica en las redes

aparecieron fotos hot de danelik de gran hermano que generaron polemica en las redes

La reacción detrás de cámaras fue inmediata. “Cuando ven este video, obviamente la producción se enoja muchísimo, hoy hablé con ellos y están furiosos”, agregó. Según contaron, la participante fue llamada al confesionario y allí intentó minimizar la situación: “Es un chiste”, respondió cuando le preguntaron directamente por lo que había dicho.

El debate se tornó más serio cuando Zaffora recordó antecedentes de otros países: “Acá me pongo serio y voy a lo grave: en España cuando se hizo Gran Hermano Revolución hubo un caso de abuso sexual de una participante, ingresaron alcohol a la casa”. Y remarcó que en Argentina las reglas son estrictas: “Vos no podés hacer chistes con marihuana ni con alcohol. En la fiesta de los sábados a los participantes no se les ingresa alcohol, por cualquier situación que ocurra”.

También explicó cómo se controla el ingreso de objetos personales: “Las valijas están escaneadas”, contó. En la misma línea, Camila Lattanzio, exparticipante del reality, sumó: “Es imposible pasar algo. Te revisan toda la valija. Te revisan los peluches que llevás”.

La tensión creció aún más cuando se confirmó que Santiago del Moro fue convocado y que se evalúa una sanción para Danelik. “Ahora en estos momentos hay una reunión con toda la producción. También se lo llamó a Santiago del Moro. Primero, y atención con esto, se le va a imprimir una sanción a esta participante”, adelantó Zaffora.

Por último, Santiago Riva Roy aportó la versión oficial que circula en Telefe: “A mí lo que me dicen de las más altas esferas de GH y de Telefe es que no hubo marihuana. Siempre hay que desconfiar de la versión oficial, vos lo sabés. Oficialmente me dicen que no es marihuana, que fue una broma y que van a tomar cartas en el asunto. La única duda es: ‘¿Tomamos medidas sin usarlo para el show o lo usamos para el show?’”.

Embed

El polémico video de Danelik en Gran Hermano 2026

Dentro de la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) se vivió un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Todo comenzó cuando Danelik, en medio de una charla con sus compañeras, mencionó haber recibido un cigarrillo, lo que despertó sospechas y abrió un debate sobre lo que podría haber ocurrido fuera de cámara. En ese contexto, la joven propuso salir al patio para compartirlo.

“Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿querés?”, se la escucha decir con entusiasmo, invitando a las demás participantes y mostrando un comportamiento eufórico frente a las cámaras.

La escena, difundida también por la cuenta de El ejército de LAM, continuó mientras Danelik intentaba convencer al resto de las jugadoras de sumarse a su propuesta. Ante la falta de respuesta de una de ellas, que permanecía de espaldas, insistió con una frase que encendió aún más la polémica.

“Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario”, aseguró en medio de la conversación. Esa declaración generó una inmediata reacción en redes sociales, donde los seguidores del programa comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el cigarrillo hubiese sido entregado dentro del propio reality. La transmisión en vivo se cortó en ese momento, lo que alimentó aún más las dudas y comentarios entre los fanáticos.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Santiago del Moro

Lo más visto