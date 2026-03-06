Yanina Latorre destrozó a Graciela Alfano por su polémico posteo contra Susana Giménez: "Se puede ser tan..."

Embed

"Trascendieron imágenes de Susana Giménez que eran imágenes de una campaña de una casa de apuestas", introdujo la conductora desde su ciclo radial Yanina 107.9.

Y luego analizó sin vueltas cuestionando ese mensaje: "Hoy a la mañana cuando vi lo que subió Graciela Alfano.... ¿Se puede ser tan hija de pu..?".

"A Graciela alfano habría que decirle que Susana por ahí no es hegemónica omo ella ni tiene essa panza ni ese cu.. ¿Pero sabes qué pasa? La belleza no es un valor y para llegar a ser como Susana Giménez lo único que tenés que tener es talento y carisma, que a vos no te vino", continuó firme la conductora.

Y luego recordó: "Te metiste en la pelea Wanda-China, que son dos criaturas al lado tuyo, que podrían ser tus hijas o tus nietas, y te pusiste a decir que Wanda era gorda y que la envidiaba a la China porque era linda como vos. ¿No tenés nada que hacer Graciela Alfano? Tendrás un lomazo pero dormís querida sola".

Yanina Latorre plantó así su postura en defensa de Susana Giménez tras el polémico ataque virtual de Graciela Alfano que reavivó la polémica entre ambas que había recrucedido el año pasado sobre de quién era el tapado que María Julia Alsogaray lució en una icónica producción de fotos.

graciela alfano fuerte mensaje contra susana gimenez

Yanina Latorre mostró fotos más románticas de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Yanina Latorre sorprendió al aire en SQP (América Tv) al mostrar imágenes de Evangelina Anderson con Ian Lucas a los besos y se desató un fuerte debate en el estudio por el vínculo entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).

El material fue exhibido en Sálvese quien pueda (América TV) y se trata de imágenes que, hasta ese momento, no habían salido a la luz.

Las fotos serían la prueba definitiva de la relación que Evangelina Anderson siempre negó públicamente de su vínculo con el cantante y que habría ocurrido mientras ambos coincidían en reality que conduce Wanda Nara.

“¿Me vas a seguir negando el romance o esto era un secreto?”, le preguntó Yanina sin vueltas a su panelista Majo Martino, que es amiga de la modelo.

Ante la presión en vivo, Martino intentó explicar el contexto de una de las imágenes que circuló en las últimas horas y que desmuestran la relación que mantuvieron los dos pese a las desmentidas públicas.