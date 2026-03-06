La mamá de Ian Lucas hundió a Evangelina Anderson por no reconocer el romance con su hijo

Esto se da en el medio del hartazgo del joven después de que la modelo sistemáticamente niegue públicamente el vínculo que mantuvieron y la forma en que se refería al respecto.

Ian Lucas optó por romper el silencio con un contundente descargo desde sus historias de Instagram donde sin mencionarla a ella se refirió a este tema.

"Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", dejó en claro el cantante visiblemente harto de la situación.

Y agregó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona".

"Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad", comentó Ian Lucas sobre su vínculo con Evangelina Anderson.

ian lucas reaccion de su madre tras el duro descargo del joven contra evangelina anderson

Yanina Latorre dio detalles del conflicto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Yanina Latorre contó el jueves en SQP (América Tv) cómo se fue dando el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Telefe) y las razones de la ruptura.

La conductora repasó algunos datos que fue recolectando sobre el inicio de la relación entre la cantante y la modelo y cómo fue creciendo el vínculo en las grabaciones del programa gastronómico.

"Tengo pruebas del romance. La historia comenzó en la famosa noche de chapada en el boliche y se fueron juntos. Los dos tenían claro la diferencia de edad y él la acompañó muchísimo en el duelo de la separación a ella", comenzó la conductora.

Y agregó: "Conoció a sus hijos (Ian), siempre con respeto. Fue a su casa y ella le dijo a sus hijos que era nada más que un amigo. Llegaron a dormir juntos, compartían y ella tenía ropa en la casa de él. Él siempre tuvo claro que no era una novia pero ella en un momento le pide exclusividad".

En ese sentido, Yanina Latorre remarcó acerca de las actitudes de Anderson con Ian Lucas: "Muy celosa. De hecho adelante mío le hizo una escenita".

"Ellos chapaban en público, menos cuando fui yo a MasterChef. En las grabaciones chapaban atrás y delante de cámaras, estaban juntos. Todos sus compañeros lo sabían, a mí me tomaron de bolu.. Él por ahí no se planteó contarlo y ella porque él es mucho más chico o no era el momento”, detalló la conductora.

“Todos el mundo los veían, se sacaban fotos. Cuando a él le preguntaban, se reía y ella ninguneaba. Él se pudrió y la dejó porque ella lo negaba todo el tiempo. Hasta la grabación de la final se siguieron viendo”, concluyó la conductora.