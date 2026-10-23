Explosivas declaraciones de las novias de Nito Artaza tras la filtración de los chats hot: "Es un..."

Finalmente, Artaza decidió cortar la comunicación pese a la insistencia, dejando sin respuesta las preguntas sobre la presunta infidelidad. Por el momento, el humorista no aclaró públicamente el contenido de los chats ni las circunstancias en las que se habrían producido.

NITO ARTAZA: CHATS HOT Y DOS MUJERESCc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/Rt8xwp9I8u — América TV (@AmericaTV) October 22, 2026

Que dijeron las novias de Nito Artaza

El escándalo sentimental que involucra a Nito Artaza sigue sumando repercusiones después de que se filtraran comprometedores chats con María José, una mujer correntina que vive en España. En medio de las versiones de infidelidad, tanto ella como Paula, con quien el humorista se muestra actualmente en Buenos Aires, decidieron romper el silencio y dieron versiones muy diferentes sobre sus vínculos con el actor.

En diálogo con LAM (América TV), María José aseguró que mantenía una relación amorosa con Artaza desde hacía tiempo y que desconocía su acercamiento a otra mujer. "Siempre fue algo serio", afirmó, y reveló que comenzó a sospechar cuando vio publicaciones relacionadas con el cumpleaños del humorista.

Además, explicó que una amiga suya fue quien difundió las conversaciones privadas y apuntó duramente contra el artista por su actitud frente al escándalo. "Es un degenerado si hace eso con todas las "fans". Siempre desvaloriza, destrata y humilla a las mujeres [...] Es un poco hombre y la gente tenía razón", disparó, visiblemente enojada.

Por otro lado, Paula sorprendió al defender a Nito y aclarar que su relación no tiene compromisos de exclusividad. Lejos de sentirse involucrada en un triángulo amoroso, explicó que ambos mantienen un vínculo desde hace más de un año, aunque sin ponerle etiquetas.

"Con Nito hace más de un año que tenemos una linda relación, un vínculo donde compartimos momentos juntos, con amigos y con familia", expresó. Y agregó: "En nuestra relación no tenemos un rótulo ni un título. Lo quiero mucho, pero es libre de hacer lo que quiera y yo también, siempre con respeto y siendo claros entre nosotros".

Incluso, reconoció que inicialmente tenía ciertos prejuicios sobre el humorista por su exposición mediática, pero que su percepción cambió con el tiempo. "Cuando lo conocí a Nito sabía con quién me estaba metiendo y no quería saber nada por quien era, pero nos empezamos a conocer un poco más y la realidad es que es una excelente persona", sostuvo.

"Sobre esta chica... es algo que tendrán que hablar con Nito y con esta chica. No hay terceras en discordia", concluyó sobre Paula.