A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
A DOS PUNTAS

Explosivas declaraciones de las novias de Nito Artaza tras la filtración de los chats hot: "Es un..."

Luego de que se viralizaran los chats picantes de Nito Artaza con una mujer que vive en España, mientras el humorista mantiene un romance con Paula en Buenos Aires, las dos mujeres involucradas rompieron el silencio y no se guardaron nada.

23 oct 2026, 23:28
Explosivas declaraciones de las novias de Nito Artaza tras la filtración de los chats hot: Es un...

Explosivas declaraciones de las novias de Nito Artaza tras la filtración de los chats hot: "Es un..."

Explosivas declaraciones de las novias de Nito Artaza tras la filtración de los chats hot: Es un...

Explosivas declaraciones de las novias de Nito Artaza tras la filtración de los chats hot: "Es un..."

Nito Artaza quedó envuelto en un nuevo escándalo sentimental luego de que el jueves 22 de octubre salieran a la luz explosivos chats subidos de tono que mantuvo con una mujer llamada María José. Sin embargo, lo que desató la polémica fue que esos intercambios se produjeron mientras el actor mantiene una relación con Paula, con quien actualmente se muestra en Buenos Aires.

La filtración de las conversaciones despertó fuertes rumores de infidelidad y puso nuevamente al humorista en el centro de la polémica. En medio de las repercusiones, Carolina Molinari se comunicó con Artaza para LAM (América TV) con la intención de conocer su versión sobre lo ocurrido.

Leé también

Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

Lejos de brindar explicaciones sobre los mensajes que comenzaron a circular, Nito se mostró completamente desconcertado ante la consulta de la panelista y reaccionó como si desconociera las acusaciones que lo involucraban.

"¿¡Qué!? ¿Con quién? ¿España? Si yo estoy acá", lanzó el actor en un audio que se escuchó durante el programa, sin dar mayores precisiones sobre su vínculo con María José ni sobre las conversaciones que se le atribuyen.

Finalmente, Artaza decidió cortar la comunicación pese a la insistencia, dejando sin respuesta las preguntas sobre la presunta infidelidad. Por el momento, el humorista no aclaró públicamente el contenido de los chats ni las circunstancias en las que se habrían producido.

Que dijeron las novias de Nito Artaza

El escándalo sentimental que involucra a Nito Artaza sigue sumando repercusiones después de que se filtraran comprometedores chats con María José, una mujer correntina que vive en España. En medio de las versiones de infidelidad, tanto ella como Paula, con quien el humorista se muestra actualmente en Buenos Aires, decidieron romper el silencio y dieron versiones muy diferentes sobre sus vínculos con el actor.

En diálogo con LAM (América TV), María José aseguró que mantenía una relación amorosa con Artaza desde hacía tiempo y que desconocía su acercamiento a otra mujer. "Siempre fue algo serio", afirmó, y reveló que comenzó a sospechar cuando vio publicaciones relacionadas con el cumpleaños del humorista.

Además, explicó que una amiga suya fue quien difundió las conversaciones privadas y apuntó duramente contra el artista por su actitud frente al escándalo. "Es un degenerado si hace eso con todas las "fans". Siempre desvaloriza, destrata y humilla a las mujeres [...] Es un poco hombre y la gente tenía razón", disparó, visiblemente enojada.

Por otro lado, Paula sorprendió al defender a Nito y aclarar que su relación no tiene compromisos de exclusividad. Lejos de sentirse involucrada en un triángulo amoroso, explicó que ambos mantienen un vínculo desde hace más de un año, aunque sin ponerle etiquetas.

"Con Nito hace más de un año que tenemos una linda relación, un vínculo donde compartimos momentos juntos, con amigos y con familia", expresó. Y agregó: "En nuestra relación no tenemos un rótulo ni un título. Lo quiero mucho, pero es libre de hacer lo que quiera y yo también, siempre con respeto y siendo claros entre nosotros".

Incluso, reconoció que inicialmente tenía ciertos prejuicios sobre el humorista por su exposición mediática, pero que su percepción cambió con el tiempo. "Cuando lo conocí a Nito sabía con quién me estaba metiendo y no quería saber nada por quien era, pero nos empezamos a conocer un poco más y la realidad es que es una excelente persona", sostuvo.

"Sobre esta chica... es algo que tendrán que hablar con Nito y con esta chica. No hay terceras en discordia", concluyó sobre Paula.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nito Artaza

Lo más visto