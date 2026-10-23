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Internaron a Felipe Pettinato y hay hermetismo por su estado de salud: "Tiene que ver con..."

En SQP dieron a conocer que Felipe Pettinato fue internado en las últimas horas debido a un problema de salud que atraviesa desde varios años y que requiere atención médica.

23 oct 2026, 20:58
Internaron a Felipe Pettinato y hay hermetismo por su estado de salud: Tiene que ver con...

Internaron a Felipe Pettinato y hay hermetismo por su estado de salud: "Tiene que ver con..."

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Felipe Pettinato vuelve a atravesar una situación preocupante que genera inquietud entre sus familiares y allegados. Después de varios años marcados por problemas personales, de salud y conflictos judiciales, el hijo de Roberto debió ser hospitalizado nuevamente por complicaciones vinculadas a su estado de salud.

La información fue dada a conocer por Pía Shaw durante la última emisión de SQP (América TV). La periodista confirmó que el mediático se encuentra internado y explicó que la decisión responde a una situación que requiere atención médica. Según precisó, la medida "tiene que ver con su salud mental, algo que viene trabajando en lo personal y rodeado de su familia".

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Además, Shaw señaló que la internación se produjo "en las últimas horas" y que Felipe permanece en un hospital público, aunque prefirió mantener en reserva el nombre del establecimiento.

Durante el programa, sus compañeros quisieron saber si este nuevo episodio podía estar relacionado con el consumo de sustancias, teniendo en cuenta sus antecedentes y el tratamiento que debe cumplir en el marco de su situación judicial. Sin embargo, la periodista evitó establecer una relación directa entre ambas cuestiones y se mostró prudente al brindar información.

En ese sentido, Shaw se limitó a señalar que la internación "Tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años", sin profundizar en las circunstancias que motivaron su ingreso al hospital.

Cómo está la situación judicial de Felipe Pettinato

La situación judicial de Felipe Pettinato estuvo marcada por una de las causas más graves que enfrentó en los últimos años: el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento, donde murió su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo. El episodio dio lugar a una extensa investigación que terminó con el mediático sentado en el banquillo de los acusados.

Finalmente, el 20 de abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Los jueces determinaron que Pettinato tuvo responsabilidad en el inicio del fuego, aunque consideraron que no existió intención de provocar el desenlace fatal.

La sentencia también contempló una condena anterior de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, dictada en abril de 2024 por un episodio ocurrido en 2018 que involucró a una adolescente de 15 años. De esta manera, la Justicia unificó ambas penas y estableció una condena de tres años de ejecución condicional.

Como parte de las condiciones impuestas, Pettinato deberá mantener un domicilio fijo, permanecer bajo supervisión judicial y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas. Estas obligaciones deberán cumplirse durante tres años y forman parte de las medidas establecidas para evitar que la pena se convierta en prisión efectiva.

     

 

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