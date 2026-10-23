Internaron a Felipe Pettinato y hay hermetismo por su estado de salud: "Tiene que ver con..."

En ese sentido, Shaw se limitó a señalar que la internación "Tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años", sin profundizar en las circunstancias que motivaron su ingreso al hospital.

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Cómo está la situación judicial de Felipe Pettinato

La situación judicial de Felipe Pettinato estuvo marcada por una de las causas más graves que enfrentó en los últimos años: el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento, donde murió su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo. El episodio dio lugar a una extensa investigación que terminó con el mediático sentado en el banquillo de los acusados.

Finalmente, el 20 de abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Los jueces determinaron que Pettinato tuvo responsabilidad en el inicio del fuego, aunque consideraron que no existió intención de provocar el desenlace fatal.

La sentencia también contempló una condena anterior de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, dictada en abril de 2024 por un episodio ocurrido en 2018 que involucró a una adolescente de 15 años. De esta manera, la Justicia unificó ambas penas y estableció una condena de tres años de ejecución condicional.

Como parte de las condiciones impuestas, Pettinato deberá mantener un domicilio fijo, permanecer bajo supervisión judicial y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas. Estas obligaciones deberán cumplirse durante tres años y forman parte de las medidas establecidas para evitar que la pena se convierta en prisión efectiva.