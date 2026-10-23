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Salieron a la luz fuertes detalles de la infidelidad a Catherine Fulop que marcó un antes y un después

A casi 30 años de su casamiento con Ova Sabatini, Catherine Fulop quedó envuelta en una fuerte polémica tras salir a la luz una escandalosa información que sacudió las últimas horas.

23 oct 2026, 12:39
Salieron a la luz fuertes detalles de la infidelidad a Catherine Fulop que marcó un antes y un después

Salieron a la luz fuertes detalles de la infidelidad a Catherine Fulop que marcó un antes y un después

Salieron a la luz fuertes detalles de la infidelidad a Catherine Fulop que marcó un antes y un después

Salieron a la luz fuertes detalles de la infidelidad a Catherine Fulop que marcó un antes y un después

La historia de amor de Catherine Fulop y Fernando Carrillo quedó marcada por una infidelidad que el propio actor decidió revelar años después de aquel romance. A más tres décadas de la escandalosa separación, el galán venezolano sorprendió al contar cómo engañó a la actriz cuando recién se habían casado y confesó un detalle que volvió todavía más tremendo el episodio.

Durante una entrevista en México, el exmarido de Catherine Fulop recordó aquella situación que, según sus propias palabras, cambió su destino. En ese entonces, tenía poco más de 20 años, vivía con sus padres y ya estaba casado por civil con la actriz, con quien había protagonizado la novela Abigaíl, la icónica telenovela que emitió la tv venezolana en 1988 y catapultó a la popularidad a ambos.

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En ese contexto, Carrillo confesó por estas horas que en aquel momento se cruzó con una vecina que siempre le había gustado y terminó viviendo un encuentro íntimo con ella. "Carolina, vecina, piso cuatro. Y Carolina pues siempre me había gustado. Yo siempre le había gustado también. Guapísima, Carol", recordó al describir a la mujer con la que engañó a la que era su flamante esposa.

El encuentro tuvo lugar en un escenario tan inesperado como insólito: un ascensor que quedó detenido entre dos pisos. Según relató el actor, la situación derivó en una infidelidad en medio de la juventud, las hormonas y el alcohol.

"¿Qué hace uno a los veinte años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico?", planteó al intentar explicar el contexto de aquella decisión. Incluso reconoció que, en ese momento, pensó que todavía le quedaba una semana de libertad.

Pero uno de los detalles más fuertes de su relato llegó cuando le preguntaron quién le había contado lo sucedido a Catherine. "Fui yo mismo", respondió, antes de revelar que la confesión ocurrió durante la noche de la boda religiosa.

"La noche de la boda por la iglesia, me sentía yo tan culpable, tan mal, tan mal y tan sucio", admitió Fernando Carrillo, quien aseguró que amaba profundamente a la actriz.

Además, explicó que por entonces pensaba que, si él había sido capaz de ser infiel, a ella también podía sucederle. "Si a mí me pasó, te pudo haber pasado a ti también", recordó.

Finalmente, el actor lanzó una provocadora reflexión sobre las infidelidades y las diferencias entre hombres y mujeres. "Porque lo mismo que le pasa a los hombres le pasa a las mujeres. Sólo que las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres y nunca nos damos cuenta", sentenció.

Catherine Fulop y Fernando Carrillo: el amor de telenovela que terminó en escándalo

Fueron una de las parejas más mediáticas de la televisión latinoamericana en los años 90. Catherine Fulop y Fernando Carrillo se conocieron en 1988, cuando protagonizaban Abigail, la telenovela venezolana que los convirtió en ídolos en toda la región. La química que veían los espectadores en pantalla se trasladó rápidamente a la vida real y dio origen a un romance que parecía salido de una ficción.

El casamiento llegó el 28 de septiembre de 1990. Primero se unieron por civil y días después celebraron una ceremonia religiosa, en una boda que copó las portadas de las revistas del espectáculo. En ese momento, ambos eran jóvenes estrellas en ascenso y su relación era vista como una de las más sólidas del medio.

Sin embargo, detrás de la imagen de pareja perfecta comenzaron a aparecer grietas. El episodio más escandaloso fue una infidelidad que Carrillo le confesó a Fulop la misma noche de su boda por Iglesia. Según relató la actriz varios años más tarde, el actor le contó que, tras la boda civil, había estado con una vecina en el ascensor del edificio donde vivía con sus padres. “Lo hice para empezar de cero”, habría sido su justificación.

Años después, Carrillo confirmó el episodio y lo minimizó: “Tenía 19 años… vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños”, declaró en 2016.

Fulop afirmó que lo perdonó y que intentaron seguir adelante, pero que las infidelidades y los conflictos se repitieron. La relación se deterioró hasta que la actriz decidió poner fin al matrimonio en 1994, cuando ambos estaban en Argentina grabando Cara bonita para Telefe. En total, estuvieron casados sólo cuatro años.

Tras la separación, Fulop conoció a Osvaldo Sabatini, con quien se casó y formó su familia. Carrillo, por su parte, continuó su carrera internacional. Aunque intentaron volver a trabajar juntos años más tarde, la relación entre ambos quedó marcada para siempre por aquel final escandaloso.

     

 

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