La hija del Roña Castro destrozó a la última novia de su papá y puso en duda su versión: "Quería hacerse..."

A lo que la conductora de La mañana con Moria (El Trece) le planteó: “Y por la necesidad de que se reconozca a la nueva mujer como ‘yo soy, yo estoy’ y de mostrarse, tal vez porque se siente desplazada. También debe tener un dolor la mujer, si pasó su último tiempo con él”.

Ahí la hija del exboxeador planteó su desacuerdo acerca de las últimas entrevistas de Noelia, la última novia de su padre: “Entendemos su dolor, calculo que será el mismo dolor que tenemos todos nosotros, pero cada uno puede hacer el duelo a su manera. Puede reír, llorar, estar bien o estar mal, pero salir a dar una nota una vez por semana me parece excesivo, no lo comparto”.

“La ven como que necesita cartonear cámara”, observó la conductora. Y Quimey sumó: “Creo que si ella quería hacerse famosa podría haberlo hecho con él en vida. Antes del fallecimiento de mi papá no la vi nunca en una nota. Los hechos hablan por sí solos".

La tajante aclaración que hizo la hija del Roña Castro sobre el estado civil de su padre

Quimey, hija del Roña Castro, planteó además al aire que la relación de su papá con Noelia llevaba un año y medio y no tres como expuso ella.

"Hace un año y medio que salía con mi papá. Pueden fijarse en el Facebook que mi papá tiene fotos con Yanina, que es la ex, de septiembre de 2024, fue la pareja de diez años", indicó la joven en charla con Moria Casán y su equipo.

Y aclaró al respecto: “El estado civil de mi papá es viudo; la esposa de él falleció hace más de veinte años y es la mamá de mis hermanos que están en Caleta Oliva. Nosotros tenemos un círculo cerrado en Buenos Aires: somos cuatro con mi mamá".

"Compartí un par de años con algunos de los hijos de Caleta cuando eran más chicos y vivieron en mi casa, pero después tomaron la decisión de irse allá, donde vivía mi abuela”, cerró la hija del Roña Castro.