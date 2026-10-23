La hija del Roña Castro destrozó a la última novia de su papá y puso en duda su versión: "Quería hacerse..."

Jorge "Roña" Castro murió el 14 de octubre a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón, noticia que sacudió al mundo deportivo y también del espectáculo.
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Quimey, hija del exboxeador Jorge Roña Castro, habló de la interna en la familia y las apariciones públicas de Noelia Vigliarolo, la última pareja de su papá.
Jorge "Roña" Castro murió el 14 de octubre a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón, noticia que sacudió al mundo deportivo y también del espectáculo.
Quimey, una de las hijas del destacado exboxeador, dialogó con Moria Casán sobre la relación de su familia con Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador, e hizo foco en las apariciones mediáticas de ella tras la muerte de su padre.
“Contame, ¿qué pasa con la familia? ¿Por qué cuando ocurre un hecho tan lamentable como la desaparición de un ser querido, enseguida empiezan los roces, las nuevas mujeres, la plata y lo que se dijo? ¿Por qué pensás que pasa esto?”, le consultó Moria Casán.
Y la joven remarcó: “En lo personal, con mi familia y mi círculo más íntimo estamos todos calmos y tranquilos. Creo que los roces del lado de afuera vienen por el hecho de querer ser más que uno o querer creerse más que uno”.
A lo que la conductora de La mañana con Moria (El Trece) le planteó: “Y por la necesidad de que se reconozca a la nueva mujer como ‘yo soy, yo estoy’ y de mostrarse, tal vez porque se siente desplazada. También debe tener un dolor la mujer, si pasó su último tiempo con él”.
Ahí la hija del exboxeador planteó su desacuerdo acerca de las últimas entrevistas de Noelia, la última novia de su padre: “Entendemos su dolor, calculo que será el mismo dolor que tenemos todos nosotros, pero cada uno puede hacer el duelo a su manera. Puede reír, llorar, estar bien o estar mal, pero salir a dar una nota una vez por semana me parece excesivo, no lo comparto”.
“La ven como que necesita cartonear cámara”, observó la conductora. Y Quimey sumó: “Creo que si ella quería hacerse famosa podría haberlo hecho con él en vida. Antes del fallecimiento de mi papá no la vi nunca en una nota. Los hechos hablan por sí solos".
Quimey, hija del Roña Castro, planteó además al aire que la relación de su papá con Noelia llevaba un año y medio y no tres como expuso ella.
"Hace un año y medio que salía con mi papá. Pueden fijarse en el Facebook que mi papá tiene fotos con Yanina, que es la ex, de septiembre de 2024, fue la pareja de diez años", indicó la joven en charla con Moria Casán y su equipo.
Y aclaró al respecto: “El estado civil de mi papá es viudo; la esposa de él falleció hace más de veinte años y es la mamá de mis hermanos que están en Caleta Oliva. Nosotros tenemos un círculo cerrado en Buenos Aires: somos cuatro con mi mamá".
"Compartí un par de años con algunos de los hijos de Caleta cuando eran más chicos y vivieron en mi casa, pero después tomaron la decisión de irse allá, donde vivía mi abuela”, cerró la hija del Roña Castro.