A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Versiones cruzadas

Zoe Bogach de Gran Hermano se separó de su novio, lo liquidó en redes y él contestó aún más picante: "Ella..."

Zoe Bogach, ex Gran Hermano, se separó de Manuel Ibero y reveló los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. Él, por su parte, redobló la apuesta y dio su propia versión.

26 sept 2025, 20:00
Zoe Bogach de Gran Hermano se separó de su novio, lo liquidó en redes y él contestó aún más picante: Ella...
Zoe Bogach de Gran Hermano se separó de su novio, lo liquidó en redes y él contestó aún más picante: Ella...

Zoe Bogach de Gran Hermano se separó de su novio, lo liquidó en redes y él contestó aún más picante: "Ella..."

Zoe Bogach, ex Gran Hermano, se separó de Manuel Ibero y no dudó en expresar su enojo en las redes sociales, lo que desató una respuesta aún más picante por parte de él. La situación generó un debate sobre quién dice la verdad y cuáles fueron los motivos reales de la ruptura.

En uno de sus habituales videos de Get Ready With Me (Prepárate conmigo) en TikTok, la joven aprovechó para hacer catarsis con sus seguidores y hablar a corazón abierto sobre lo que ocurrió en su vida privada. Allí reveló detalles sobre el detonante de la ruptura: él habría dicho a otras chicas que tenía una relación abierta y que por lo tanto, todo estaba permitido.

“Sinceramente, lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo. El detonante fue que esta mina me diga que este pibe le dijo que teníamos una relación abierta y que hablaba. Ese fue el detonante", explicó en la red social cuál fue el verdadero motivo.

Además, parece que le cerró la puerta a una futura reconciliación: “Él piensa que vamos a volver, yo con la persona que me cagó no pienso volver ni en mil vidas, ni en veinte, ni en el siglo que viene”.

El tema es que ahora apareció Ibero y, en un posteo donde respondió al descargo de Zoe, planteó la misma acusación de infidelidad, pero invertida, sugiriendo que ella habría sido la que cometió la falta. “ Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel. Pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja”, mencionó en primer lugar.

Manuel Iberod contra Zoe Bogach

A continuación, terminó con la frase con la frase conocida "el lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita”.

Embed

Cuánto tiempo estuvieron juntos Zoe Bogach y Manuel Ibero

Zoe Bogach y Manuel Ibero estuvieron en pareja durante casi dos años, incluyendo el tiempo en que ella participó en Gran Hermano 2024.

Se conocieron a través de Instagram poco antes de que la joven ingresara al reality, y mantuvieron su relación a pesar de la distancia y el aislamiento. Durante esos meses, Manuel le enviaba mensajes diarios por WhatsApp, lo que les permitió fortalecer su vínculo.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en septiembre de 2025. Ella confirmó la separación en un video de TikTok, donde expresó: “Sinceramente, lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo”. El motivo principal de la ruptura fue que Manuel le había dicho a otra chica que tenían una "pareja abierta", lo que Zoe descubrió por medio de un mensaje que la chica le envió.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Zöe Bogach Gran Hermano

Lo más visto