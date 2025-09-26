Zoe Bogach de Gran Hermano se separó de su novio, lo liquidó en redes y él contestó aún más picante: "Ella..."

El tema es que ahora apareció Ibero y, en un posteo donde respondió al descargo de Zoe, planteó la misma acusación de infidelidad, pero invertida, sugiriendo que ella habría sido la que cometió la falta. “ Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel. Pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja”, mencionó en primer lugar.

Manuel Iberod contra Zoe Bogach

A continuación, terminó con la frase con la frase conocida "el lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita”.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Zoe Bogach y Manuel Ibero

Zoe Bogach y Manuel Ibero estuvieron en pareja durante casi dos años, incluyendo el tiempo en que ella participó en Gran Hermano 2024.

Se conocieron a través de Instagram poco antes de que la joven ingresara al reality, y mantuvieron su relación a pesar de la distancia y el aislamiento. Durante esos meses, Manuel le enviaba mensajes diarios por WhatsApp, lo que les permitió fortalecer su vínculo.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en septiembre de 2025. Ella confirmó la separación en un video de TikTok, donde expresó: “Sinceramente, lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo”. El motivo principal de la ruptura fue que Manuel le había dicho a otra chica que tenían una "pareja abierta", lo que Zoe descubrió por medio de un mensaje que la chica le envió.