Por qué evalúan operar otra vez a Thiago Medina y qué dijo Daniela Celis sobre su salud

Al tiempo que agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”.

En este contexto de alerta y preocupación constante, fue Daniela Celis quien trajo algo de alivio y esperanza. Lo cierto es que la expareja de Thiago informó este sábado a través de sus Instagram Stories que "¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría!".

Asimismo, detalló en su posteo que "el resto de los parámetros continúan igual", mientras que continuó con el "pedido de Cadena de oración", al asegurar que "es muy importante para este proceso". "Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas", concluyó por último la exhermanita quien no se despega de Thiago y su familia a pesar de que estaba distanciada del papá de sus hijas al momento del choque.

Qué dijo Camilota sobre el estado de su hermano Thiago Medina tras visitarlo en la terapia intensiva

Thiago Medina continúa en una situación delicada luego del accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Su estado de salud sigue siendo de pronóstico reservado, mientras su familia y allegados no pierden la esperanza de una pronta recuperación.

En medio de la angustia, su hermana Camila Deniz se refirió días atrás al cuadro clínico del ex Gran Hermano y transmitió algo de alivio por los pequeños avances que se registraron en las últimas horas.

“Hoy (jueves) Thiago evolucionó un poquito mejor que ayer. No tuvo fiebre. Es día a día. Es un momento donde atravesamos toda la familia, mi papá, mi cuñada Daniela (Celis), las bebés que lo deben extrañar, yo, los hermanos", contó Camilota en diálogo con el ciclo Cortá por Lozano (Telefe).

Conmovida, reconoció la dificultad de este proceso pero también la fe con la que enfrentan cada jornada: “Cada tanto me agarra las crisis y digo ‘Me tengo que fortalecer más’. Tiene que salir, va a salir porque lo declaramos. Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Estamos acá confrontando esto”.

La joven subrayó el rol fundamental del acompañamiento familiar: “Desde el viernes que pasó el accidente estuvimos apoyando, la familia, amigos, Brisa, la melli, y Dani también entró. Nos estamos turnando porque él en este momento nos tiene que escuchar y salir adelante porque hay más unión en la familia, que estamos todos afuera y sé que va a salir”.

En el estudio, la panelista Costa destacó la cadena de oración que se multiplicó por Medina. Ante esto, Camilota agradeció profundamente: “Nos llega. Anteanoche donde recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos vinieron en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘Acá no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Por último, reveló qué palabras de aliento le dedica cada vez que puede ingresar a verlo: "Thiago servía en una escuelita e iba a la iglesia conmigo. Está peleando Dios y el enemigo, esto es así. El otro día cuando lo fui a ver, tenía un brillo, que le decía a Dani que se nota. Está postrado, que no ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todo unión, que tenemos muchos proyectos”, cerró con esperanza.