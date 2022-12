Explosivos detalles del llamado que Rodrigo de Paul le hizo a Camila Homs y que enfureció a la modelo

"A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'. Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila", reveló Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).