Las internas entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, que desencadenaron una guerra feroz

Embed

En Intrusos (América TV), Maite Peñoñori comentó que Camila se sintió muy decepcionada ayer con Rodrigo porque lo estaba esperando en Puerto Madero con los dos hijos de ambos. "Fue a comprarle un regalo, que la hija de ellos le iba a entregar", precisó la panelista.

El futbolista no cumplió con su palabra y se reencontró con Tini Stoessel, quien se encontraba ensayando sus shows en el Campo Argentino de Polo.

Pero eso no fue todo. La periodista de Intrusos reveló que hubo otro gesto del jugador que no fue del agrado de Camila. "Días antes de la final. Rodrigo le pidió a si podía mandar a los chicos con la niñera. Finalmente, ella le dijo que no", sentenció Maite.

rodrigo-de-paul-tini-stoessel-camila-homs.jpg

El video del emocionante reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Este martes, la Selección Nacional llegó a la Argentina para festejar el campeonato mundial con el pueblo, y tras los festejos los jugadores pudieron volver a reencontrarse con sus seres queridos, como sucedió con Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

En este marco mundialista, en LAM (América TV), mostraron el video del esperado momento en el que la cantante se volvió a fundir en un abrazo con el mediocampista.

Todo se dio en los ensayos de Tini, e incluso había público presente, el que alentó y felicitó al campeón del mundo.

Embed

Minutos después de que se haga público el reencuentro, Tini Stoessel subió a sus redes una foto con Rodrigo de Paul, con emojis de una bandera de argentina y una carita emocionada.

Se espera que este jueves el cantante diga presente en el primero de los shows que la cantante dará en el Campo Argentino de Polo.