Fabiana Liuzzi reveló la característica de Luis Ventura que conquistó su corazón

Poco se conoce de la relación entre Ventura y Liuzzi, por eso, el presentador quiso saber si ellos hicieron un pacto para tener una vida privada alejada de los medios. "No, en la vida yo no firmo pactos, no soy esclava ni sometida", dijo. Ahí la interrumpió Ángel y expresó: "Un pacto tácito, digo. Ustedes estuvieron muy expuestos, a él lo echaron de Intrusos por todo ese escándalo y le costó su mejor trabajo en ese momento".

"Yo creo que cada uno maneja la vida como quiere, como puede, y en eso yo soy muy respetuosa. Por eso digo, no tengo nada que quiera contar, tampoco nada para esconder", opinó. "No siento la necesidad de contar cuál es mi título con él", afirmó.

"¿Te cocina? Me gustaría imaginármelo de otra manera a Ventura", quiso saber de Brito. "Él sabe hacer de todo, todo lo hace muy bien", aseguró y también dijo que "como papá de Toni hace siete años" que están juntos.

Embed

La importante noticia que dio Fabiana Liuzzi sobre la salud de Antonio, el hijo que tiene con Luis Ventura

Antonio, el hijo de 9 años de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, fue internado hace unos días y generó preocupación en toda su familia. Días después, por suerte, el pequeño recibió el alta médica.

Lo cierto es que este martes, la ex vedette comunicó una importante noticia sobre la salud de su hijo junto a una foto del nene de 9 años donde se lo observa acostado junto a un peluche gigante de una rana.

"El principito ya está en casa y quería compartir una buena noticia. Su neurólogo comunicó que Antonito ya no tiene descargas eléctricas en su cabecita!!! Dios es grande", expresó emocionada Fabiana.

fabiana liuzzi.jpg

Además, Fabiana le agradeció al neurólogo que atendió a su hijo, mencionándolo especialmente en Instagram: "Genio gracias por tanto!!!". Y en otra historia remarcó el cariño que recibió su hijo en la Clínica Trinidad.

Estos últimos días, Fabiana y Luis acompañaron de cerca a su hijo durante sus días de internación y fueron contando las últimas novedades desde las redes sociales.

Luis Ventura había contado que su hijo sufre de un problema neurológico que hace que su cerebro genere más descargas que la usual y, a veces, termine lastimándose. "Hay momentos que son difíciles", reconocía el periodista.