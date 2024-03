Facundo Arana lamentó el cierre de Pol-ka: "Me niego a eso"

"La conozco desde hace muchos años a Natalia, es una persona muy generosa, la conocí en un cantobar de Flores llamado Amadeus, eramos muy jovenesy nos juntábamos después de los trabajos”, dijo y recordó "Nunca nos imaginamos que ib a ser semejante suceso , no podíamos creer el éxito total de la tira, nos llovían cartas de la gente..."

Cuando Fer Dente le consultó por el cierre de la productora Pol-ka el actor se mostró esperanzado por que se revierta la situación. "Me niego a eso, Adrian Suar va a reconvertir Pol-ka, sueño con que Pol-ka y toda su historia se convierta en algo que pueda entrar en el mundo de hoy. Pol-ka no cerro, está encontrando el mundo de hoy. Polka no cerro, está encontrando su nuevo lugar. Hay mucha gente que ha hecho muchísimo en Pol-ka, me parece que todo se va a reacomodar de nuevo.”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1769897334794600499&partner=&hide_thread=false Facundo Arana: su experiencia trabajando en “Muñeca Brava” con Natalia Oreiro



“Con Oreiro nos conocimos en un cantobar en Flores”.



Mirá el programa en vivo acá https://t.co/718O59XAjP#NocheAlDente EN VIVO @ferdente17 @jotaxTV pic.twitter.com/s9FtG34d17 — América TV (@AmericaTV) March 19, 2024

Luego llegó el momento de la sección "Las 10 al hilo" donde habló de la importancia que ejerció la actriz Betiana Blum en sus inicios en la profesión.

"Fue como mi hada Madrina, estaba con cáncer en ese momento y me dijo: quiero que vengas a estudiar conmigo teatro y fui. Años después me llamo y me dijo estas listo, quiero que vayas y que te presentes en Canal 13 que están buscando actores para un programa nuevo y después de un casting que duro un montón quede en Canto Rodado", contó.

Otra de las anécdotas imperdibles fue el día que coincidió en un vuelo con el Indio Solari. "En el vuelo todos iban al recital del Indio. Me convertí en el fotógrafo del Indio Solari.. él se sacó fotos con todos y yo fui su fotógrafo".

Un momento muy divertido del programa fue cuando Fer Dente le preguntó por su puteada favorita y el actor dijo "Es irreproducible" y se animó a decírsela al oído al conductor.