Fátima Florez le canceló una nota a Luis Ventura, y él estalló en vivo: "Es una..."

En medio del relato, el periodista aseguró que el representante de Florez, Guillermo Marín, no tiene nada que ver en el asunto. "No me cabe la menor duda de que esto no pasa por la decisión de Marín. Creo que puso la mejor disposición, me llamó y es evidente que algo le pasó a Fátima”, expresó.

Luego, continuó y detalló: “Pasaron los 15 minutos, pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces, como no llamaba, llamé yo. Y entonces me dice, ¿cómo venís? Bueno, venite 19.45 y te doy un mano a mano”.

"Ahí buscaron un coche, me fui con el coche hasta, me terminé de cambiar, me maquillé, me fui para allá Y 19.45 estaba en la puerta. Me bajé del coche y cuando iba a entrar, recibí el mensaje diciendo que pedía disculpas”, siguió.

La panelista Cora Debarbieri, al escuchar a Ventura, opinó: "Si va Nelson Castro es obvio que le va preguntar sobre política. También es una falta de respeto de parte del productor y Fátima Florez, es una falta de respeto que te suspendan una entrevista a último momento".

Marcelo Polino habló sin filtro de la separación de Fátima Florez y Javier Milei: "A ella le afectó mucho"

El periodista Marcelo Polino estuvo como invitado en DDM (América TV), ciclo que conduce Mariana Fabbiani, y habló de la separación de Fátima Florez y el presidente Javier Milei.

Polino, que trabajó junto a la imitadora en el show Fátima 100% en la temporada de verano en Mar del Plata reveló detalles de la ruptura amorosa: “El 15 hacemos el Luna Park, el show está divino, Fátima hace como veinte personajes, hay monólogos, hay una banda en vivo. Va a continuar con su imitación a Milei, quedaron en buena relación hay comunicación, creo que amor siempre queda”.

Y agregó: “Volvió separada, ella está muy enfocada, ella esta sola. Cuando no cuentan las cosas que no son reales se pone mal, fue complicado. Supongo que Milei es empático con ella, porque si sigue habiendo una comunicación..”.

Meses atrás, cuando la pareja recién se había separado, Florez aseguró: "Lo importante es que esto fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa y el vínculo está intacto. Es un comunicado de común acuerdo y está súper charlado, fue bilateral”.

También, sobre el motivo de su ruptura, argumentó: “Nos separamos porque realmente fíjate el momento que tiene... es una gran responsabilidad sobre sus espaldas así que estamos todos apoyándolo, es un momento difícil”.