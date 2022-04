Fede Bal reveló el motivo por el cual no sube fotos con su novia Sofía Aldrey

En una entrevista con la revista ¡Hola Argentina!, el actor aclaró que están muy felices pero que, a diferencia de años atrás, prefiere no exponerse.

"Muchas veces en mi vida me expuse demasiado, sin querer. Cuando estás con una pareja que también es famosa es muy difícil conservar la intimidad", señaló.

Además, sostuvo que a Sofia “no le interesa la fama y hasta le da vergüenza”. "Muchas de las personas con las que me vincularon sentimentalmente tenían un fanatismo por ser famosas y eso no me seduce", agregó. Incluso, confesó que una de las cosas que más le gustan de ella es que justamente "no quiere ser conocida".

Por último, Fede Bal manifestó: "Me siento en el mejor momento de mi vida y como valoro tanto mi relación, quiero mantenerla lo más resguardada posible. Recién hace poco entendí que cuanto menos mostrás más feliz sos".

-Federico Bal- Sofía Aldrey-

Fede Bal sobre el cáncer que padeció: "Vino a enseñarme"

Fede Bal abrió su corazón y se refirió a la enfermedad que atravesó en parte del 2020 y supo superar. Además, aseguró que su manera de ver el mundo y su vida, ya no es la misma, y brindó detalles al respecto.

"Mi enfermedad vino a enseñarme un montón de cosas, entender que estaba viviendo la vida al revés", se sinceró el hijo de Carmén Barbieri.

"Que había cosas a las que le estaba dando importancia, me preocupaba por otras que no tenía sentido", sentenció.

En este mismo sentido, Bal expresó que la enfermedad le genera un campo visual, y se explayó sobre ello: "como cuando a los caballos le sacás las anteojeras que usan para correr. Y empezás a ver que la vida va por otro lado, y es lo que pasa cuando le ganás a una enfermedad junto a los doctores, que empezás a vivir más suelto, con un nuevo aire".