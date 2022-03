Carmen Barbieri reveló cómo quedó su relación con Nazarena Vélez, tras el escándalo entre Fede y Barbie

Fue allí cuando Estefanía Berardi, quien casualmente trabaja en los dos programas, deslizó “Me sorprende Carmen que tanto Nazarena como vos me hablan bien de la otra siempre” dándole el pie a Barbieri para referirse al tema.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Nazarena Vélez

De esta manera, Carmen Barbieri aseguró sobre Nazarena Vélez “Nunca tuvimos un problema trabajando o personal, las cosas pasaron muy a pesar de nosotras. Quizá ahí nos dejamos de hablar y hubo malos entendidos”, refiriéndose al final escandaloso del noviazgo de sus hijos, Fede Bal y Barbie Vélez, con denuncias cruzadas en la Justicia.

Caren Barbieri y Nazarena Vélez.jpg Nazarena Vélez y Carmen Barbieri supieron trabajar juntas sobre las tablas, pero tras la escandalosa separación de sus hijos las actrices de distanciaron.

Y si bien la conductora de Mañanísima no ahondó en el tema que ya quedó en el olvido, al menos para las dos familias donde cada uno de los chicos rehicieron sus vidas, volvió a afirmar: “Yo con ella no tengo nada malo, de verdad, y creo que ella tampoco. No estoy peleada ni nunca estuve solo que no nos damos bola, no somos amigas”.

En tanto, sí deslizó Carmen sobre Nazarena “Creo que ella estuvo enojada un tiempo pero ahora ella cambió mucho, veo cómo trabaja y lo hace muy bien”. Y como para echar un manto de piedad sobre la cuestión, Pampito propuso “Tendrían que hacer un mano a mano”, a lo que Carmen aseguró que de concretarse “Vamos a llorar todos, salimos nadando”.