Felipe Fort habló sobre su sexualidad y confesó: "Soy..."

Entre algunas de las preguntas que le hicieron a Felipe estuvieron: “¿Considerás que la plata compra la felicidad?”, y él joven respondió: “A mi parecer, puedo estar equivocado, el dinero puede comprarte los medios para ser feliz. Por ejemplo, recorrer el mundo, ayudar a tus seres queridos, comprarte cosas que te gusten (autos, juegos). También te da una buena calidad de vida, una obra social para que tu familia esté bien, por ejemplo”.

“¿Qué le recomendás a los pibes que aspiran a ser como vos?”, le preguntaron y contestó: “Dudo que la gente quiera ser como yo, no hice nada para que eso pase, pero si tengo que dar consejos, serían los siguientes”.

Y, llegó una que le suelen hacer seguido según comentó el joven: “¿Hetero, gay o bi?”, consultó una persona, teniendo en cuenta que su papá confesó ser homosexual públicamente pocos años antes de morir.

“Esto me lo preguntaron una banda, así que lo respondo. Soy hetero”, escribió Felipe y lo acompaño con el emoji de un hombre encogiendo los hombros, entendiendo que está defraudando a algunas personas.

Martita Fort aclaró por qué sigue viviendo en el departamento donde Gustavo Martínez murió

Martita Fort, que ya cumplió 18 años, habló por primera vez del suicidio de Gustavo Martínez, quien fue su tutor legal.

Si bien la joven aclaró que no se siente preparada para hablar del tema en profundidad, dejó en claro que extraña mucho a Gustavo, que murió el 16 de febrero de este año.

Y cuando regresó de Los Ángeles, destino al que viajó con su hermano Felipe para celebrar su mayoría de edad, pensó en mudarse a un hotel pero Marisa, quien la cuida desde chica, le recomendó que volviera a su hogar.

"Apenas volví de viaje pensé que lo mejor sería ir a un hotel o a otro lugar, no volver a esa casa. Y Marisa me dijo: 'Intentá quedarte acá una noche, si querés yo me quedo con vos y después, al día siguiente, hacé lo que quieras'", contó. en diálogo con la revista ¡Hola Argentina!

"Al día siguiente dije: 'Bueno, me siento acompañada con Marisa, me quedo'. Porque además es mi casa, están mis cosas, mis recuerdos, mis perros, el gato y no los puedo llevar a un hotel", aclaró Martita Fort.