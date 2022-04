La foto inédita de Guido Süller y Ricardo Fort

Guido y Ricardo fueron pareja allá por los años '80 cuando ambos eran muy jóvenes y en charla con el portal Teleshow, el hermano de Silvia habló de una particular imagen que se conoció donde se los ve a los dos vestidos de egipcios, en lo que sería una fiesta de disfraces.

“No tengo el original de esa foto. Alguien me la mandó, le escribí a esa persona, pero no me contestó más. O me bloqueó o me dejó de seguir, eso me pareció rarísimo. Tiene que ser una persona de mi edad más o menos, de la edad de Ricardo”, precisó Guido sobre la foto en charla con el citado medio.

guido suller ricardo fort 1.jpg

“Yo me conozco mi cuerpo y el de Ricardo. Es auténtica y además la recuerdo perfectamente, porque era la segunda vez que nos disfrazábamos de egipcios. La primera vez nos disfrazamos con trajes diferentes, pero a él le molestó que yo mostraba demasiado, me arrancó el traje y nos peleamos, así que no pudimos ir. Y la segunda fiesta quedamos de acuerdo que íbamos a ir los dos iguales”, agregó.

“Me dio mucha emoción porque hay cosas en mi memoria que ya de a poquito se van borrando y de repente que aparezca esto, se me abrió un abanico. Me acuerdo jovencito, riéndonos, bailando, seduciendo a todo el mundo, alegres y llenos de esa libertad que había sido prohibida durante nuestra adolescencia. Fue muy emocionante verla, por eso traté de comunicarme con esta persona, que tenía cuenta privada y que no tenía foto. Pero debe ser alguien que estaba en la fiesta ese día”, destacó Guido Süller.

Y recordó el día qué se tomó esa imagen con Ricardo Fort y habló sobre cómo era su relación con él: “Esto sucedió hace más de 30 años, en el ‘88. Los millonarios gays argentinos hacían fiestas e invitaban a chicos lindos, y nosotros éramos los chicos lindos. Pero no éramos prostitutos, éramos terriblemente seductores y queríamos que todos mueran por nosotros, pero en realidad éramos pareja, entonces jamás nos íbamos con nadie”.

guido suller ricardo fort 2.jpg

Fernando Dente recordó el día que Ricardo Fort lo invitó a salir

Fernando Dente sorprendió al revelar una historia inédita que involucra nada menos que a Ricardo Fort. El actor contó que el excéntrico millonario lo fue a ver al teatro en 2008 y lo invitó a salir de una forma muy sutil, tanto que Fer nunca se dio cuenta.

“Año 2008, yo tenía 18 años, estaba haciendo Hairspray y viene un día un productor de la noche, conocido, y me dice ‘te quiero presentar a un amigo’ y viene el señor Ricardo Fort a ver la función, baja a camarines, estaba en ese momento con una amiga así llamativa, no me acuerdo quién, yo era muy naif en ese momento, me insistían con ir a comer, ir a comer, y después me di cuenta que la invitación era una invitación como para ver qué onda... y no pasó”, contó Dente en el ciclo No es tan tarde, Telefe.

“Con lo que admiro a Ricardo Fort, me perdí de conocerlo. Aunque sea la cena, no lo que pasa después, pero hubiera sido lindo comer con Ricardo. Me hubiera encantado conocerlo”, reveló el actor arrepentido.