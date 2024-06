Fer Dente anticipó cómo serán los Premios Martín Fierro de Radio 2024: "Lo que va a pasar es..."

En diálogo con PrimiciasYa, Fernando Dente se mostró entusiasmado con ese desafío profesional, que corona dos años de labor como conductor, una faceta nueva que descubrió con un formato a su medida, Noche al Dente.

"Estoy muy agradecido, sorprendido y honrado. Es una gran responsabilidad y un honor poder conducir junto a Karina Mazzocco la entrega de los Martín Fierro de Radio. La radio es un medio tan importante, con tanto poder en nuestro país. Es parte de nuestra historia y nuestra cultura", resumió sobre la tarea que desempeñará el domingo.

En la previa a la ceremonia, Fer y Karina ultiman detalles para que sea una noche perfecta. "Estamos con muchas reuniones. Recién tuvimos una reunión con todo el equipo, con escenografía, con dirección, producción, y vino Luis (Ventura) también. Repasamos la rutina. Todo lo que va a pasar es inédito. Nunca pasaron las cosas que van a pasar en esta edición de los premios Martín Fierro. Hay una innovación desde lo audiovisual y los recursos que van a jugar en la trasmisión, que van a hacer que sea una experiencia novedosa y muy potente", destacó.

Sobre su compañera, el conductor expresó que le da enorme confianza estar al lado de una figura con tanta experiencia en la tarea que se les avecina: "Es la primera vez que trabajo con Karina. La conocía de cuando vino de invitada Noche al Dente y de haber ido a su programa, A la tarde. Estoy contentísimo. Es divina y una gran conductora. Tiene mucha experiencia. Hizo un montón de entregas, así que yo abrí el paraguas que si la pifio, va a estar ella ahí".

"El domingo llegaremos temprano a La Rural para instalarnos ahí, conocer el escenario, recorrer el lugar y la alfombra roja, que va a ser espectacular, que va a estar Flor de la V junto a Guido Záffora y Pampito", agregó al describir el detrás de escena de la gala.

Fer también se refirió a su saltó a la conducción, una faceta que no estaba en su radar. "No estaba en mis planes ser conductor. Me divertía o fantaseaba con la idea, pero no estaba en agenda. Sucedió, se dio, y me tomó por completo. Hoy tengo más trabajo como conductor. Estoy dirigiendo Rent, con Noche al Dente en América y en Paraíso fiscal por Olga todas las mañanas. Hace algunos años, era algo inimaginable este presente. Lo disfruto y trato de seguir creciendo", reflexionó.

En el cierre de la entrevista, el animador no ocultó el orgullo que siente por Noche al Dente, un formato que disfruta de principio a fin y le permitió abrir un nuevo camino en su carrera. "Hacemos un programa a medida, en función del invitados. Estamos todo el tiempo poniéndole movimiento al programa. Es un programa con una dinámica muy fuerte. Ningún programa es iguala otro. Represente un desafío muy grande. Es un programa hecho con mucho amor y trabajo", resaltó.

Karina Mazzocco adelantó cómo será el look para conducir los premios Martín Fierro de Radio 2024

Faltan pocos días para que la radiofonía viva su gran noche con una nueva entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, que en esta ocasión será transmitida por América TV y tendrá a Karina Mazzocco junto a Fernando Dente como conductores de la más importante fiesta de la industria del éter argentino.

Así, de cara al próximo domingo 16 de junio Karina Mazzocco habló con PrimiciasYa para contar en exclusiva cómo se prepara. "Desde que me dijeron que iba a hacer la conducción de los Martín Fierro de Radio hasta ahora, todo va como acelerándose... en velocidad, en intensidad de trabajo, en reuniones, en información, en ensayos, así que va todo bárbaro", confió la conductora de A la tarde y aseguró que están "poniendo todo".

Al tiempo que con relación al outfit que lucirá a lo largo de la fiesta, Karina confió que decidió estar acorde a los tiempos que corren con un espectacular vestido que le está haciendo Nuria Bueno. "Es una diseñadora con la que vengo trabajando hace ya algunos años, hecho y realizado artesanalmente sobre mi cuerpo, que eso es algo que últimamente que no ocurre", destacó.

"Los grandes diseñadores son espectaculares, están con los tiempos acotados. En este caso, es un vestido que se está realizando especialmente para la ocasión", agregó Mazzocco mientras adelantó que eligió un diseño con el que se siente "cómoda, representada y que maneja mucho la elegancia, la sensualidad y las nuevas tendencias".

Y si bien prefirió guardarse el color elegido para vestir durante la gran fiesta de la radio donde APTRA distinguirá a lo mejor de las producciones 2022 y 2023, Karina Mazzocco aseguró que se trata de un "color que nunca falla".

En tanto, sobre la terna de conducción femenina en AM, la conductora de América se mostró expectante dado que varias colegas amigas competirán este domingo. "Yo he trabajado mucho con Paula Trápani, por quien tengo mucho afecto. Me caen bien todas, son todas profesionales, hermosas. Cristina (Pérez) está muy bien en Radio Rivadavia y Dominique (Metzger) me cae un 11, así que no sé... Veremos esa noche", concluyó ansiosa.

Videoentrevista: Juan Pablo Godino