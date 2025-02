Fernando Burlando habló de una posible libertad de Morena Rial y fue polémico: "Nos pone en riesgo"

“Lo primero que tenemos que hacer es que ella le de una respuesta a la Justicia, darle una respuesta a estas víctimas que realmente no merecen haber sufrido lo que sufrieron. Eso me parece prioritario”, comentó el famoso letrado.

Y continuó: “Y segundo, ver qué medidas, si se puede conseguir algún tipo de beneficio, ya sea excarcelación, arresto domiciliario o lo que sea... Obviamente vamos a tenernos a las condiciones que imponga la Justicia".

"La justicia tiene un fin y yo no estoy ni siquiera de acuerdo con esto de las puertas giratorias. La Justicia tiene que tener un sentido y tiene que buscar una solución para la sociedad y los ciudadanos”, afirmó Fernando Burlando.

Y luego habló con total sinceridad sobre Morena Rial y la posibilidad que pueda modificar su conducta: “Creo que dejarla en libertad a Morena, sin ningún tipo de condicionamiento ni de explicación de lo que es su vida futura, nos pone en riesgo a todos. Morena está debilitada en algunas decisiones que pueda tomar de cara a ser un ciudadano de bien".

Burlando reconoció que Jorge Rial está pendiente del tema y buscando un departamento para su hija: "Tiene una actitud muy activa Jorge. No va a ser fácil, esto no es sencillo. Hay ciertas tendencias en la vida de Morena que hay que romper. El tener todo no es eso que la gente mira, es otra cosa", concluyó.

La predicción de la tarotista de More Rial sobre Wanda Nara y L-Gante que lo cambiaría todo

En LAM, América Tv, hablaron con Coral, la "bruja" que supo ser mejor amiga de More Rial. En el programa de Ángel de Brito le preguntaron por la detención de la mediática, pero también por otra famosa.

El conductor le pidió si podía consultar las cartas del tarot para saber sobre el futuro de Wanda Nara y L-Gante. "Se re quieren. Es verdad que tienen chispa y tienen buen todo... Van a viajar nuevamente al extranjero. Se mudan juntos y llegan a la convivencia", expresó.

Coral también habló de la posibilidad de un nuevo hijo. "No lo veo por ahora, aunque a Wanda le gustaría. Un tratamiento o algo porque no va a ser fácil. Creo que hay algo más... como que algo más entre ellos se viene", añadió.

Para sorpresa de todos en piso, Coral lanzó una dura afirmación sobre Wanda. "Es posible que ella haya hecho algo para sacar a otra persona del medio y poder estar con Elian. Me refiero a brujería", cerró.