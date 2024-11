Filtran la foto más íntima de Rodrigo Cascón, el chef de La Peña de Morfi, y causó impacto

En una de las imágenes a la que tuvo acceso exclusivo PrimiciasYa, se lo ve Rodrigo Cascón en la ducha con sus manos en las partes íntimas.

Rodrigo Cascón

También se animaron el ex Gran Hermano Mauro Dalessio., el exboxeador Tony Coggi, el bailarín del Bailando 2023 y Sex Rodrigo Jara, el artista e integrante de Sex Fernando Goncalves Lema y el exparticipante de Survivor, Juanchi Busilachi, entre otros.

Tal como se puede ver en la página oficial Chads, la suscripción mensual para ver el contenido cuesta 10 dólares, pero la compra de los tres meses tiene un 10% de descuento.

Jésica Cirio contó la verdad sobre su relación con Rodrigo Cascón

El domingo, al aire en La Peña de Morfi, Jésica Cirio y Rodrigo Gascón tuvieron un picante ida y vuelta. La conductora elogió un plato y aseguró que el cocinero debe usar la gastronomía a su favor en una cita romántica. La respuesta del chef sorprendió a todos: "¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”.

En un móvil con Socios del espectáculo (El Trece), el periodista Adrián Pallares le preguntó a la figura de Telefe por su vínculo con su compañero de trabajo después de ese pícaro intercambio en vivo.

“No, chicos, me re sorprendió. No entendí nada. Me quedé tipo, ‘Rodrigo, ¿es real lo que me estás diciendo?’. Como que, no sé...”, expresó Jésica Cirio, tomándose muy relajada el tema.

“¿Tiene chance o no tiene chance? Porque comer vas a comer rico”, quiso saber Nancy Duré. La conductora aclaró que tienen una excelente amistad y no ve chances que pueda cambiar el tipo de relación que los une.

“Sinceramente es como un primo. No me lo imagino. Te juro por Dios. Tenemos otro tipo de relación, que no me lo puedo imaginar de otra manera”, remarcó.

Virginia Gallardo aprovechó la oportunidad y le consultó por los rumores de una supuesto affaire con Momo Benavides. “No es real”, aseguró la figura de Telefe.

Por último, Jésica Cirio también desmintió vínculo alguno con el “Pocho” Lavezzi. “Ay, no chicos, por favor. Todo mentira. Nunca me lo crucé en Ibiza. Todo fue un chamuyo. Nada que ver”, sentenció.