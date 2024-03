Rodrigo Cascón reveló si sigue o no en La Peña de Morfi con Lizy Tagliani y Diego Leuco

“Juntos forman una dupla que va a sorprender a todos, llena de alegría, carisma y pasión por la música”, concluyen. Finalmente, Lizy reemplaza a Jésica Cirio en el clásico programa de los domingos al mediodía.

Y en las últimas horas, se habla de que habrían más cambios. Laura Ubfal informó que Rodrigo Cascón, quien lleva años en el exitoso programa, ya no formaría parte y que entrará Felicitas Pizarro, cocinera y sommelier.

En diálogo con PrimiciasYa, Cascón aclaró que seguirá en La Peña de Morfi al margen de la nueva incorporación. "Según lo hablado, yo arrancaría en La Peña, el programa, y también arrancará el streaming y lo llevaré adelante yo junto a una compañera más. La idea es que me mantenga en el programa y que me haga cargo más del streaming. Se iría mezclando el streaming con el programa, como hacía Tinelli, que aparezca con pantalla partida. Todavía no está definido eso, pero es la idea".

La Peña de Morfi

Diego Leuco blanqueó la charla que tuvo con Jésica Cirio sobre su salida de La Peña de Morfi

En una entrevista con Intrusos, días atrás Diego Leuco se refirió al futuro de La Peña de Morfi. El periodista confirmó que el programa vuelve a Telefe, pero indicó que aún no tienen demasiadas precisiones.

"Sigo con La Peña de Morfi. Estoy contento. No sé cuándo arranca, pero cuando arranque, ahí estaré", remarcó sobre su continuidad en el ciclo que creó Gerardo Rozín. Al conductor también le consultaron por los nombres que suenan para reemplazar a Jésica Cirio, que hace unos días anunció su salida de La Peña de Morfi.

"Hay un montón de gente, no solamente Lizy Tagliani y Sol Pérez. Es buenísimo que haya un montón de gente que quiere estar. El programa es hermoso. Yo llegué hace muy poco, tampoco tengo demasiado para decir, y no quiero meterme en el camino de nadie. Todas las opciones que dicen son buenas y me parecen que van a funcionar", sostuvo.

Antes de concluir con la nota, Diego Leuco reveló que tuvo una charla con Jésica Cirio, en la cual ella le dejó en claro que el fin de su participación en el programa fue de mutuo acuerdo con la producción. "Me dijo que estaba bien, que había cumplido un ciclo. Quiere muchísimo el programa. Laburamos re bien juntos. Como compañera fue espectacular. Se deseo lo mejor", cerró.