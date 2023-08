El pícaro ida y vuelta entre Jésica Cirio y Rodrigo Cascón que desconcertó a todos

“Sí, sí, uno siempre... a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió el cocinero. “Es como tu plus, tu carta de presentación”, lanzó Cirio. “Es que ya me conocen como cocinero”, sostuvo Cascón. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”, expresó la conductora.

Ahí, directo, el chef le preguntó a Jésica: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”. La conductora quedó sorprendida por la pregunta y la locutora volvió a intervenir: “Ay, ay, ay ¿qué pasó? ¡Se la jugó!”.

“No que te cocine yo, que te cocinen”, se corrigió Rodrigo. “Me conformo”,respondió Cirio. “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”, dijo el cocinero y sumó: “No se esperaba la pregunta esa”.

Cabe recordar que a principios de junio Cirio confirmó su separación con Martín Insaurralde a través de un video. “No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, había dicho la conductora en sus redes sociales.

El papá de Jésica Cirio sufrió un infarto y está en terapia intensiva: los detalles

Horacio Cirio, el papá de la conductora Jésica Cirio, sufrió este sábado un infarto y fue internado de urgencia en el Sanatorio Bernal.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, a través de su cuenta de Twitter: "Urgente. Internaron de urgencia a Horacio, el padre de Jésica Cirio. Sufrió un infarto en su casa y debieron trasladarlo de inmediato al Sanatorio Bernal. Tienen que colocarle dos stent y ya le pusieron uno. Se encuentra en terapia intensiva".

"Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver como reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jésica pidió estar al tanto de todo pero que no se acercó a la clínica hasta ahora", sumó este domingo.

Hasta el momento, la modelo no se refirió al estado de salud de su papá. Ellos hace tiempo que no hablan. Hace dos años, Horacio había hablado sobre su relación con la conductora de La Peña de Morfi (Telefe): "Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil. No es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión".