Filtraron espeluznantes chats de la China Suárez contra la ex de Lauty Gram: "Durmió conmigo"

Esas publicaciones evidenciaron que Lauty dejó a la actriz cuando conoció a Lucía Petrone. En una nota con Puro Show (El Trece), el joven dijo que nunca estuvo enamorado de Eugenia y que tenían una relación abierta.

En el ciclo de El Trece sumaron picante a toda esta trama. La panelista Marcia Frisciotti leyó mensajes que La China Suárez le llegó a enviar a una ex del muchacho, Madison Segreti.

"Hola, ¿cómo estás? Quiero que sepas que nos volvimos a ver con Lauty, durmió conmigo. Lo tenía bloqueado de tik tok y no había visto que ustedes se habían vuelto a ver. Te aviso para que no se repita lo de la otra vez, besos", le habría escrito la actriz a la ex de Lauty.

"Es un mal pibe, vos tenés buenas intenciones y él no. Es un soberbio que se va a quedar solo con su amigo fan, se va a quedar solo, la vida no funciona así, no se juega con la gente", le habría dicho Eugenia a Madison.

Lauty Gram cometió un error y expuso la peor traición a La China Suárez con Lucía de Gran Hermano

Esta semana ingresaron nuevos jugadores a la casa de Gran Hermano 2024. Entre los 8 participantes elegidos se destacó Lucía Petrone, una bellísima modelo, cantante y actriz.

“Mi nombre es Lucía Jazmín Patrone, soy de Devoto y me dicen Luci. Soy cantante, modelo, actriz, un poquito de todo, te podría decir", contó en su presentación para el reality de Telefe.

Tras su ingreso a la casa se supo que Lucía estuvo saliendo con Lauty Gram. De hecho, el cantante estaba en la tribuna y Santiago del Moro le preguntó por su vínculo con la bella rubia.

“La primera vez que la vi fue hace 6 meses y me enamoré. Creo que a todos los que están acá les pasaría lo mismo”, expresó el artista.

Ante los dichos de Lauty, las redes sociales estallaron. Al parecer, las fechas no cierra o se equivocó con sus declaraciones ya que, hace tres meses, el muchacho se mostraba en Instagram junto a La China Suárez.

Los fanáticos de la actriz advierten que el chico la habría engañado con la ahora figura de Gran Hermano 2024.