Flavio Mendoza, sacado y a los gritos en plena función de Stravaganza

El creador de Stravaganza estaba colgado de un arnés y, según lo previsto, tenía que elevarse por encima de una de las piletas de la obra. Sin embargo, eso no ocurrió de forma correcta.

Al parecer, hubo un problema de energía y Flavio no llegó a subir como estaba estipulado.

En el video que pasaron en el ciclo de América, el coreógrafo debió bajarse del arnés y seguir con el desarrollo de la obra.

En el cierre, Flavio se disculpó con el público y no ocultó su enojo por el desperfecto técnico.

"Yo salí del cuadro y rompí una puerta del Luna Park. Pido disculpas. Yo la puerta la voy a pagar, pero no saben lo triste que me voy. Nunca pensé terminar una función, en este lugar tan emblemático y tan maravilloso de gente, con esta tristeza que tengo. Les pido muy disculpas porque no soy así", fueron las palabras del coreógrafo.

El descargo de Flavio Mendoza

El periodista Pablo Layús indicó en Intrusos se comunicó con Flavio Mendoza para saber cómo estaba luego del problema técnico en Stravaganza.

El coreógrafo confirmó cuál fue el inconveniente técnico. "Un motor falló por un tema de tensión", precisó.

Flavio reconoció que la situación le generó mucho enojo. "Mi ataque de furia fue contra una puerta del camarín. La verdad es que me dio mucho miedo porque a esa altura me pasa algo y chau. Pero al gente no se dio cuenta. Es más, si yo no decía nada, no se filtraba a la prensa", sentenció.