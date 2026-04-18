La escandalosa pelea de Brian Sarmiento con Yipio en Gran Hermano: "No podés ser tan buchona"
En medio de un tópico propuesto por Gran Hermano, Brian Sarmiento mantuvo un tremendo cruce con su compañera donde no faltaron picantes acusaciones, reproches por el juego y una pelea que enmudeció a resto de los participantes. Mirá.
18 abr 2026, 10:41
La escandalosa pelea de Brian Sarmiento con Yipio en Gran Hermano “No podés ser tan buchona”
Luego de que saliera a la luz que, al igual que La Maciel, Brian Sarmiento había sido notificado por el embargo de su salario a raíz de un pedido judicial impulsado por la madre de una de sus hijas, el clima dentro de la casa se volvió tenso y terminó detonando en un fuerte cruce con Yipio.
En el marco de una de las consignas planteadas por el Big, donde los participantes debían debatir y dejar en evidencia sus diferencias, el exfutbolista no dudó en disparar contra el grupo que integra la comediante uruguaya.“Desde un principio sabíamos que ese grupo no iba a aguantar nada. Tampoco comparto lo que dice Dani de que siguen siendo buenas amigas, porque cuando ella quiere compartir con nosotros la miran mal”, lanzó sin filtro.
Lejos de quedarse ahí, Sarmiento profundizó su postura y apuntó directamente contra ciertas actitudes que, según él, buscaban exponerlo: “Le empiezan a decir ‘ay, le convidó un cigarrillo’, ‘toma cerveza del mismo vaso’. Yo no me llevaría bien si lo único que hacen es hacerme quedar mal. Lo único que quería era hacerte quedar mal a vos porque si me buchoneabas a mí, ibas a quedar mal y eso no se hace con los amigos”.
Frente a estas declaraciones, Yipio recogió el guante y contestó con firmeza, marcando su límite:“Hay cosas que no comparto, seas mi amigo o no, como lo del alcohol en el zoom o cualquier situación que implique sanciones grupales”. Y redobló la apuesta: “Y si se lo tengo que decir a un amigo, me parece justamente de amigo decírselo en la cara. Y si te lo tengo que decir a vos, también. Si no te gusta, es problema tuyo”.
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La tensión fue en aumento cuando la humorista lanzó una frase que no pasó desapercibida: “A vos no te gusta la gente que se esconde, pero tampoco la que dice las cosas de frente”.
Sin intención de bajar el tono, Brian volvió a la carga y trajo a colación un episodio de la última fiesta: “Tu juego es horrendo. Dejar la cerveza ahí para decir ‘ay, miren chicos, se está tomando la cerveza’, en medio de la fiesta. No te levantaste para nada, estuviste tirada en el sillón. Ni bailabas”.
La reacción de Yipio fue inmediata: “Cuando me tenés que decir algo, me decís que no bailo. No sabía que había entrado a un certamen de baile”.
Sin escucharla, el exjugador insistió: “Cuando viste que abrí la cerveza, te paraste y fuiste al espejo a decir ‘¡ay no! se tomó una cerveza’, y mandás al frente a Dani, que es tu amiga”. A lo que ella retrucó: “No fue así. Me peleé contigo la fiesta pasada por la misma razón. Cualquier cosa que pase y que genere una sanción grupal, voy a saltar, te guste o no”.
El punto máximo del enfrentamiento llegó cuando Sarmiento lanzó: “No podés ser tan buchona”. Sin titubear, Yipio respondió: “¿Te parece de buchona? Problema tuyo”.
Ya completamente fuera de control, el exfutbolista optó por ironizar la situación cantando “Sos botón”, el clásico de Flor de Piedra, con una letra adaptada: “Nunca vi un policía tan amargo como vos… Vas a la fiesta y lo buchoneabas a Brian, lo buchoneabas a Brian”.
Visiblemente fastidiada por el tono de la discusión, la humorista cerró el intercambio con una frase contundente: “Eso me parece de gil”.
Cuál fue el desesperado pedido de Brian Sarmiento tras ser notificado en Gran Hermano por deuda alimentaria
En medio de su participación en Gran Hermano(Telefe), Brian Sarmiento quedó envuelto en una situación judicial que salió a la luz este 17 de abril, cuando fue informado oficialmente dentro de la casa por una deuda vinculada a la cuota alimentaria de su hija, fruto de su relación con su expareja, Tessie Poza.
La información tomó fuerza en el mundo del espectáculo luego de que se retomara el tema en LAM(América TV). Allí, Pepe Ochoa amplió lo que previamente había contado Santiago Riva Roy en DDM (América TV), sumando precisiones sobre el conflicto legal que atraviesa el exjugador.
De acuerdo a lo que detallaron en el ciclo, la notificación que recibió no solo está relacionada con un reclamo por alimentos, sino también con una medida concreta que impacta en su economía actual dentro del reality. En ese sentido, se explicó que el dinero que percibe por su participación quedó alcanzado por un embargo. Frente a este escenario, el mediático habría decidido avanzar con una respuesta en el plano judicial, intentando revertir o al menos modificar la resolución vigente.
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Durante el programa, Ochoa brindó detalles puntuales sobre el pedido impulsado por la madre de su hija, quien reside en Alemania. “Hay un tema legal por el tema de los alimentos. Tessie le pidió a sus abogados que le embarguen el sueldo a Brian; se mandó el embargo a Kuarzo y Telefe. Lo notificaron del tema. Lo que piden las madres de las hijas de Brian es que, como cobra seis millones de pesos por mes y no paga hace mucho tiempo, el dinero que cobra en Gran Hermano se deposite en una cuenta que dispone la Justicia, para que vaya a las hijas y así cancelar la deuda", explicó el panelista, dejando en claro el trasfondo del conflicto.
Además, el integrante de LAM reveló cuál fue la reacción de Sarmiento tras ser notificado. "A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación. La primera parte del embargo ya fue transferida por Kuarzo a la cuenta judicial alimentaria, y ahora la jueza autorizó la transferencia a Tessie", concluyó, dando cuenta del avance del proceso y del impacto directo que ya comenzó a tener la medida.