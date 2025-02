Floppy Tesouro explicó por qué la bloqueó la China Suárez y fue durísima: "Patrón con los casados"

"De hola y chau (cuando le preguntaron si conocía a Suárez). Pero me bloqueó. Ella bloquea Yanina Latorre, me bloquea a mí, me bloqueó hace rato...", comenzó Floppy.

Y siguió sobre el motivo por el que ella la tiene bloqueada: "Porque tengo la misma opinión al respecto hace tiempo. Cuando pasó lo de Pampita, que es colega y la quiero como persona y la defendí porque la quiero. Yo soy bastante políticamente correcta pero también soy realista y tengo personalidad".

"Y cuando me preguntaron por la China dije que me parecía que tenía un patrón con los casados porque una cosa es que te pase una vez y otra cosa es que te pase todo el tiempo", continuó picante.

"¿Sabés que yo dije eso? Una vez, bueno, te puede pasar. A la segunda, dudamos. A la quinta, sos así", observó en la misma línea Pepe Ochoa.

"Lo que digo yo es: por ahí le calienta el casado, no sé. Es una humilde opinión, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no?", arremetió Floppy Tesouro.

Y contó que nunca más volvió a verla en persona: "Después no la crucé más en eventos. Tiene una cara divina pero a mí su modus operandi con los tipos no me divierte".

"Ella tiene derecho a enamorarse de Mauro (Icardi), tiene derecho a ser feliz con Mauro. Re, en este momento están los dos solos. Ahora es un poco fuerte por lo que se ve que había un vínculo de muy buena onda donde hablaban con la China y Wanda y eso debe ser difícil para Wanda. No estoy del lado de Wanda, yo estoy del lado de los chicos", concluyó firme en su postura.

floppy tesouro.jpg

Mauro Icardi subió una foto de la China Suárez en la cama y reveló cómo la llama en la intimidad

Hace algunas horas Mauro Icardi y la China Suárez emprendieron el regreso al país en un exclusivísimo vuelo privado, tal como acostumbra a trasladarse el ex de Wanda Nara, y como es habitual en la pareja el delantero del Galatasaray mostró desde sus redes toda la intimidad de la actriz.

Ni bien subieron al jet privado, Icardi anunció desde sus Instagram Stories que estaban emprendiendo el regreso al país con una foto de su novia haciendo muecas desde una comodísima butaca frente a una mesita con gaseosa y algunas delicatesen, y otra postal suya leyendo desde su teléfono celular.

China Suárez vuelo Turquía Bs As 1.jpeg

Al cabo de unas horas de vuelo, ya cuando se hizo la noche, Mauro volvió a sus historias virtuales para mostrarle a sus casi 14 millones de seguidores a la China durmiendo cómodamente junto a la dulce frase "Mi bella durmiente" y un emoji de una carita con besos en forma de corazones.

En tanto en la mañana de este viernes, ya con el avión en suelo argentino, Icardi anunció su llegada al país con otra postal de Eugenia China Suárez, todavía descalza y vestida de impecable rosa posando sensual, tras sus románticos días en Italia y Turquía, destinos a los que en realidad el futbolista debió ir para resolver cuestiones legales en Milán, y profesionales en Estambul.