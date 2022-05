Flor Peña a horas de debutar con La Pu*@ Ama: "América me banca en quién soy y me pone muy contenta"

El equipo de artistas que la acompañará en este nuevo proyecto, son: Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Walter "Chino" D'angelo y Señorita Bimbo. A todos ellos los caracteriza la ductilidad para el humor.

-¿Por qué el titulo de La Pu*@ Ama?

Fue una pelea mía... Debo reconocer que América me está bancando groso, aunque yo no sé si es bueno o malo esto (risas). Me están bancando en quién soy, lo que tengo para dar y esto me está poniendo muy contenta. Al titulo yo lo traje como idea porque es algo que me define, pero no que me define como que soy la put... ama del mundo. Me define a mí, yo soy la puta ama de mi vida, yo hago lo que quiero. Me parecía que era un título que en la coyuntura de mi vida, de mi historia personal y todo el camino transitado, me definía. Y América me acompañó en eso. Es un poco por lo que yo viene a este canal, porque me bancan en todo.

Flor Peña

-¿Cómo vivís las horas previas del debut en América tras tanto tiempo en Telefe?

Yo amo Telefe, soy amiga de todos, y uno de mis mejores amigos es una de las estrellas de Telefe que es Marley. En este momento de mi vida yo tengo una personalidad que quizás para un canal como Telefe es un poco compleja. Yo me adapté el año pasado con Flor de equipo, en el que estoy nominada como conductora y el programa también, en el que fui muy feliz y aprendí un montón para lo que viene. Pero yo sentí que era una etapa cumplida para mí. Yo tengo una manera de ser, una manera de hablar y de mostrarme que para Telefe a la mañana era un montón. Necesitaba un cambio y dar un paso donde me contuviera a mí y en mi originalidad, y que no estuviera puesto en el resultado del rating. América tiene eso, siempre fue un canal irruptivo, experimental... Si bien estos últimos años se había volcado más a las noticias, ahora está queriendo retomar algo que fue el espíritu de América de siempre, el de apostar por nuevas propuestas.

-En Telefe nunca te hubieran dejado poner ese nombre...

Claro que no. En Telefe nunca hubiese podido ponerle ese titulo a mi programa, me matan y me pasan por encima con el remís (risas). Hablé con Marley el otro día y me decía 'qué fuerte el titulo ¿no?'. Nos cagamos de risa porque yo a todos los directivos de Telefe los adoro, siempre se han reído de lo zarpada que soy. Pero yo ahora ya no la careteo más, y ya me asumí en esta locura a la que yo no le hago mal a nadie y sino te interesa lo que tengo para dar o no te gusta, seguí de largo que no pasa nada.

-¿Crees que aún hay muchos prejuicios en el ambiente artístico?

Estamos llenos de prejuicios todavía en nuestra sociedad en general, hay mucha hipocresía. Y yo me doy cuenta porque hoy me puedo mostrar como una mujer sexual y que puedo mostrar varias facetas al mismo tiempo, como mamá, como hija, como amiga o como amante... Pero me doy cuenta que hay una cuestión de que sos una cosa o la otra. Es como que no se pudieran unir las partes, como si una mujer no tuviera derecho de ser todas esas juntas o separadas. Y con respecto a lo sexual, creo que hay personas que prefieren que adores a Hitler a que te muestres como sexual. Los interpela de una manera que no lo pueden manejar. Hoy la verdad que me muestro como una mujer que en verdad ya dice basta con los mandatos o eso de tratar de ser lo que la sociedad nos impone. En eso yo me revelo y por eso lo de La Pu... Ama tiene que ver con esto. Y más allá de los odiadores seriales de siempre, muchos me dicen que nos la jugamos, y eso ya es un paso. Habla de que el programa irá por un camino diferente. Ahora tenemos que estar a la altura del nombre y al ir a las 22 yo voy a estar más cómoda y no voy a estar pidiendo tantas disculpas como cuando estaba a la mañana.

-¿Qué nos podes adelantar sobre tu rol en LPA?

En este porgrama yo voy a combinar la conducción, que vengo aprendiendo de este último año con Flor de equipo, con la actriz que hace humor y con la actriz que canta. Vamos hacer de todo, skecthes, entrevistas, musicales... todo atravesado por el humor. Es un programas que junta varias aristas y no tenemos panelistas, tenemos un elenco en el que yo hago cada segmento con ellos. A mí me encanta llevar a la tele cosas que no hay en este momento. Ahora no hay programas de humor y muchísimo menos con una mujer a la cabeza. Los últimos que estuvieron, como ShowMatch o Sin Codificar, fue con el 99% de muchachos. En mi programa el cupo femenino lo tenemos más que implementado.

Florencia Peña sobre La Pu*@ Ama: "Este programa para mí es un antes y un después en todo sentido"

-Además te hemos visto que estás involucrada con la producción y en todos los detalles de los contenidos...

Así es. Yo estoy laburando codo a codo con este programa porque también soy parte de la idea y de todo lo que sucede. Yo necesitaba este aire y el de subir la apuesta. Yo siempre necesito ir por más y no quedarme en los lugares cómodos porque funciono así. Soy curiosa por naturaleza, no me quedo quieta porque necesito ver hasta dónde llego.

-¿Crees que La Pu*@ Ama será un antes y un después en tu carrera?

Sí. Este programa para mí es un antes y un después en todo sentido para mi profesión. Hice un montón de cosas pero este es mí programa, es un programa que lo lidero yo y para mí es un desafío enorme. Y si bien yo me rio mucho de mí y tengo humor, a la hora de laburar soy muy exigente porque me gusta que las cosas salgan bien.