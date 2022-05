Flor Peña reveló detalles de su casamiento con Ramiro Ponce de León: "Somos simples, pero haremos una gran fiesta"

Una caja dentro de otra, hasta que descubrió que la más pequeña tenía una tarjeta escrita a mano con la pregunta. Después de leerla, él sacó el anillo y todo fue pura emoción, a pesar de que el tamaño sea mayor al de su dedo y tenga que achicarlo próximamente.

Y ahora, en un adelanto de la extensa entrevista que Flor Peña hizo con PrimiciasYa por su debut en la pantalla de América con La pu*@ ama (LPA), la actriz contó por primera vez detalles de su casamiento con Ramiro.

"Se viene el casamiento. Ya vamos a definir la fecha, la estamos terminando de encuadrar, será antes de fin de año", comenzó diciendo Flor en diálogo con este portal.

Luego destacó: "Es algo que veníamos postergando, en un momento yo me iba a casar y después se enfermó mi papá y no había alegría en la familia para que sucediera. Mi padre ya no está y estamos un poco mejor todos, mi mamá está mejor... Y la verdad que lo habíamos desechado, vivimos el amor muy libre nosotros y es como que no lo necesitábamos hacer".

"Me conmovió mucho su pedido, me dio mucha ternura. A veces uno en esta faceta de ser tan libres y der ser tan honestos con nuestras necesidades pierde un poco de romanticísmo y yo siempre fui romántica. Lo sigo siendo y me encantó su pedido, no podia decirle que no", añadió Flor, más enamoarada que nunca.

Sobre cómo será la fiesta, Flor Peña adelantó: "Seguramente sea Salta y Buenos Aires, estamos armando. Después contaremos más detalles. Nosotros somos simples, pero somos fiesteros. Será un agran fiesta simple. Nosotros no somos hostentosos y no necesitamos que sea un gran casamientos. Queremos disfrutar felices con la gente que nos acompaña en esta vida y que vive la vida como la vivimos nosotros. Y seguro estará Marley, el más fiestero de todos", cerró con humor.

La historia de amor entre Flor Peña y Ramiro Ponce de León

Flor Peña está muy enamorada de Ramiro Ponce de León, su novio salteño que la deslumbró y con quien inició una nueva etapa en su vida después de la separación de Mariano Otero.

Se vieron por primera vez en el casamiento de la cantante Delfina Oliver, la mejor amiga de ella. Rama era el hermano del novio. Entre trago y trago empezaron las conversaciones y después del casamiento hubo un primer mensaje de texto.

Pero no fue del muchacho en cuestión, sino de su hermano, que le decía a Flor que Rama estaba muerto por ella e iba a llamarla.

Y luego se planeó la primera cita. Fue en el departamento de ella, en Palermo. La noche estuvo llena de chistes y buena onda. Sin embargo, no se dieron ni siquiera un beso.

“Me pasó que después de diez años volví a tener esa sensación adolescente tan adrenalínica del ´¡¿Qué hago?!´ Empecé a reencontrarme con la mujer que soy, en el encare, en el pudor de la entrega... A lo que sumé lo que significa ser yo, actriz, pública. Para salir con un hombre tuve que pensarlo mucho. Ramiro me gustó y me cuidé”, dijo Flor en esa oportunidad.