Flor Vigna aniquiló a Sabrina Rojas e hizo una dura acusación tras su separación de Luciano Castro

“Necesitaba contar lo que me estaba pasando de alguna manera que me hiciera sentir bien. Más allá del dolor, me prometí a mí misma poder con todo, con mi sueño y con mis metas”, confió ante las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece).

Flor Vigna - captura liquida a Sabrina Rojas.jpg

Al tiempo que sobre su situación sentimental confesó: “En lo personal estoy bien, como cualquier persona después de separarse… Medio que el mundo empezó de nuevo y ahora es uno el dueño de poder resignificarlo. Estoy decidida a darlo todo por mi sueño y por mi música”.

Fue allí cuando el notero quiso saber cuánto influyeron los problemas que Luciano Castro tenía con Sabrina Rojas en la decisión de separarse, y Flor Vigna fue letal. “Y, sí, tuvo un montón que ver”, disparó contundente. “Yo creo que hubo una intención muy grande de que eso pasara. Yo lo intenté todo con Sabri, de verdad, pero me parece que ya está y que realmente había un intención clara del otro lado”, remarcó directa.

Por último, tras revelar que volvió a hablar con Luciano y que está "todo bien", negó toda chance de reconciliación al deslizar: “A veces uno es débil, sobre todo cuando la relación termina bien, pero nosotros sabemos que el mejor camino para crecer es no estar juntos”.

Embed

La picante frase de Flor Vigna a Luciano Castro en el lanzamiento de su nuevo tema

Anoche poco antes de visitar Noche al Dente (América TV), donde presentó oficialmente Puedo solita, su nueva canción que compuso en el Sur en medio del duelo por su separación de Luciano Castro, Flor Vigna compartió sus sentimientos desde un vivo de Instagram donde abrió su corazón de par en par.

“Acá me dicen ‘se re nota que extrañás a tal persona’. Bueno, a Lucho, obviamente. Y obvio, no voy a negar que lo extraño un montón, pero eso no me tiene que quitar el poder personal”, comenzó contándole a sus seguidores ya mostrándose fortalecida.

Al tiempo que agregó que “uno puede extrañar a una persona, o te puede gustar mucho la vida con alguien, pero eso no quita que vos tenés que saber que podés sola o solo”, si bien admitió que la pasó "muy mal".

Flor Vigna vivo.jpg

Asimismo, fue en ese momento cuando abrió su corazón. “Voy a confesar esto como si fuésemos amigos de toda la vida, voy a hacer de cuenta que no estoy en un vivo. Siendo sincera, no sé si a alguien le pasó del otro lado, pero a mí me cuesta mucho estar sola. Me sale más fácil sentir que lo doy todo por el otro, que quizás por mí”, expresó.

“Entonces, necesitaba hacer una canción que decrete eso, que más allá de cualquier cosa que está pasando, puedo sola. Y hay una frase que me gusta mucho, que es ‘este capítulo de vida se llama mi turno’, y la puse en la canción”, siguió contando sobre la letra de su flamante canción.

Y por último, reconoció a flor de piel: “A veces, uno necesita una canción que te ayude a tener una conversación interna con vos misma más sana, y que te ayude a decretar cosas buenas. Que la canción no diga ‘te extraño y sin vos no puedo vivir’. Que la canción diga ‘puedo sola’, ‘este capítulo de vida se llama mi turno’, ‘soy la autora del presente y del mejor futuro’; y que vos la escuches mientras te maquillás, ordenás tu casa, o mientras que estás llorando perdidamente y que tu subconsciente vaya trabajando eso”.