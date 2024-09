Coti Romero, Matías Alé, Silvina Escudero y más: los looks de los participantes del Cantando 2024

Los famosos fueron llegando a la hora citada, entre ellos se destacaron las presencias de Alicia Barbasola, Walter Alfa Santiago, Matías Alé, Cristian U., Benito Fernández, Coti Romero, Silvina Escudero, Cachete Sierra, Nenu López, Lolo Poggio, Martín Coggi, Coy Scaglione, Pepe Ochoa, Juan Otero, Camila Lattanzio, Noelia La Gata y Josefina Pouso.

“Estoy contenta, me encanta el formato, fui participante del Bailando y hay algo de eso que a mí me divierte. Fui jurado, he transitado desde adentro y me divierte ahora estar como conductora, me encanta", expresaba Florencia Peña en charla con PrimiciasYa tras firmar el contrato junto a Marcelo Tinelli.

El programa, que se estrena el lunes 23 de septiembre a las 22 horas, tendrá un total de 20 participantes y este año estarán como jurados Nacha Guevara, Marcelo Polino, Flavio Mendoza y Milett Figueroa, junto a 20 participantes confirmados.

Ángel de Brito aniquiló a dos integrantes del jurado del Cantando 2024

El día después de los Premios Martin Fierro 2024, Fer Dente arrancó hablando con Ángel de Brito sobre todos los escándalos de la fiesta de la televisión.

También dio su opinión sobre el nuevo jurado del Cantando 2024: “Nacha es malísima, Flavio es sordo y Milett es una gran duda” y como si fuera poco, Ángel dio una primicia: “‘Noche al Dente’ estará todos los domingos a las 20hs por América Tv”.

Para seguir con la noche de los premios, Fer Dente recibió a Fabián Medina Flores que estuvo filoso con los looks de los famosos: “Era más caro el vestido de Susana que el de Wanda” y para rematar dijo: “Las uñas de Evangelina Anderson parecían de supermercado de Miami”.

Noche al Dente también contó con la presencia y con la voz de el Paz Martínez que contó todos sus románticos éxitos y habló de su vinculo con Madonna: “Escribí la versión al español de un tema de Madonna”.

Fue una noche de gala con opiniones filosas, primicias y mucha música en vivo.