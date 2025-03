Wanda acompañó a L-Gante a su show en medio de los rumores de crisis y la polémica por las fotos íntimas

Y si bien frente al público Wanda y Elián Valenzuela se mostraron sonrientes y hasta se besaron sobre el escenario antes de cantar juntos Amor verdadero, lo cierto es que llamó mucho la atención el retraso de ella en subir al escenario, al punto tal que trascendió que habría sufrido un ataque de pánico antes de enfrentar al público.

Asimismo, desde el mismo evento dejaron saber que el cantante de cumbia 420 y la ex de Mauro Icardi no llegaron juntos al predio, sino que cada uno lo hizo con su propio automóvil, así como también las cámaras registraron que Wanda ni bien terminó su participación en el evento se subió a su camioneta y se fue mientras ¿su ex? continuaba cantando. Eso sí, no sin antes posar junto a los fanáticos que la cruzaron y le pidieron una selfie como recuerdo.

La contundente prueba de que Wanda Nara y L-Gante estarían separados

Estos últimos días trascendió con fuerza el rumor de que Wanda Nara y L-Gante estarían atravesando una nueva crisis y todo se agravó con la teoría de Yanina Latorre, quien contó que la conductora estaría conociendo a otra persona.

"Parece que Wandu no tiene paz. Hay un nuevo chongo con el que se viene viendo a escondidas. L-Gante la dejó de seguir... hoy la tuvo que seguir de nuevo por un tema comercial. Hoy tienen un show o algo así, pero está todo mal", escribió la angelita en sus ya famosas historias virtuales.

En ese sentido, en la noche del viernes en LAM (América) Yanina y Pepe Ochoa dieron más detalles acerca de esta supuesta separación y revelaron una información clave que dejó en evidencia su mala relación.

“Me cuentan que hoy tenían un evento, y hace una semana, una de las personas que trabaja ahí, me dijo que la carpa para esperar era de los dos juntos y habían pedido un sector en común donde los dos se preparaban para el evento”, comenzó diciendo Pepe.

Acto seguido, informó: “Hoy llamaron del entorno de L-Gante y pidieron por favor que querían separar a Wanda de L-Gante para que no se crucen”.

“L-Gante hoy la volvió a seguir a los efectos del show de esta noche por un tema comercial pero está todo mal. Ella ya estaba siendo visitada por otro”, enfatizó Yanina.