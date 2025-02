Fuerte audio de Facundo Ambrosioni contra Morena Rial por su hijo Francesco: "Soberbia"

"Me parece raro que ahora tenga tantas ganas de verlo como siempre, si antes de Navidad no lo había visto, ¿por qué ahora tiene tantas ganas de verlo? Capaz la situación, tampoco le deseo lo peor no, siempre quiero lo mejor", expresó Facundo Ambrosioni.

Embed

"Más porque es la madre de Fran, nunca va a dejar de ser la madre de Fran. Lo que más quiero es que ella lo busque en el colegio, que se haga responsable del hijo que tiene porque no solamente tiene un hijo, tiene dos", continuó.

Y cuestionó el rol de Morena como madre antes de su detención: "Así no me da tranquilidad sinceramente y buscamos la seguridad de él porque le puede llegar a pasar algo".

"Ella lo veía a veces los fines de semana nada más y después de un mes lo veía y lo dejaba con una niñera o lo dejaba en la casa de una amiga, yo no conozco a esa amiga, no sé qué le puede llegar a pasar, no sé en dónde es la casa, no sabemos qué le puede decir a Fran, no sabemos con quién queda", siguió crítico Facundo Ambrosioni.

Y cerró: "Fran me decía que se acostaba a las cinco de la mañana, Fran tiene 5 y cumple 6 ahora en unos días. Ella siempre tiene una soberbia así como que se puede llevar el mundo por delante y no, a veces te equivocas y está bueno aprender de los errores también y si no aprendes de los errores se hace muy difícil".

facundo ambrosioni ex morena rial audio.jpg

La novia de Facundo Ambrosioni durísima con Morena Rial: confirmó hace cuánto no ve a su hijo Francesco

En medio de la detención de Morena Rial acusada de participar de una banda que robó una casa en Villa Adelina, quien se refirió a esta situación fue Camila Triviño, novia de Facundo Ambrosioni.

Facundo y Morena, padres de Francesco, se separaron en 2020 en medio de un gran escándalo y la relación entre ellos nunca fue la mejor.

En este sentido, Camila se refirió a la detención de Morena al ser consultada por un seguidor en Instagram sobre si Fran, quien está con su padre Facundo, estaba al tanto de lo que ocurrió con su madre.

"¿Fran está enterado de que su madre está presa?", le preguntó de manera directa un usuario de redes. A lo que Camila comentó con prudencia: "Tiene 5 añitos y no lo dañaríamos nunca diciéndole algo así".

Y luego la cordobesa apuntó directamente contra Morena Rial y el vínculo con el hijo: "Hace una semana que pasó lo mencionado y hace tres meses que no aparece a verlo".

Morena Rial sigue detenida desde hace una semana en una comisaría de San Isidro y mientras se aguarda que se resuelva su situación procesal luego de que Fernando Burlando se haga cargo de su defensa en lugar de Alejandro Cipolla.