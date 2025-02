El desgarrador mensaje de Morena Rial sobre su detención: "La condena social es altísima"

"Sé que se especula a diario sobre mi situación. No quiero victimizarme, ni mucho menos, pero me siento víctima de toda esta situación por la gente equivocada de la que me rodeé", dice la joven en las primeras líneas de la carta.

En el mensaje, More se muestra confiada y con la esperanza de pronto poder reencontrase con sus hijos. "Confío en Dios que todo se va a aclarar, salir y reorganizar mi vida. Estudiar y, más que nada, recuperar a mis hijos, que son lo más importante de mi vida", remarcó.

En el final de la carta, la hija de Jorge Rial revela que lo que más le duele es la condena social que pesa sobre ella. "La condena social es altísima y más que nadie la estoy padeciendo. Gracias a los que me apoyan y, a los que no, todo me construye", concluyó.

Alejandro Cipolla se defendió de quienes lo acusaron de perjudicar a Morena Rial y filtró un documento picante

Hace unos días, Alejandro Cipolla dio un paso al costado y dejó de ser el abogado de Morena Rial. Fernando Burlando asumió la defensa de la mediática.

"En el día de la fecha me aparto de la defensa de @moreerial, entiendo que es lo mejor para mantener su vínculo familiar! Comienza el Dr Burlando, con el cual comparto una amistad, comprendiendo que Morena va estar bien defendida!", escribió el letrado en sus redes al comunicar su decisión.

En las últimas horas, Alejandro Cipolla reaccionó de forma contundente porque escuchó que algunos periodista decían que él no habría pedido la prisión domiciliaria para Morena.

"Para los periodistas que desconfían de la presentación del arresto domiciliario. Presentado la semana pasada", expresó y mostró el documento de la petición formal ante la Justicia.

Morena continúa detenida, mientras espera poder obtener el beneficio de la prisión domiciliaria y reencontrarse con su hijo, Amadeo.