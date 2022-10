Fuerte respuesta de Nico Occhiato a Mario Pergolini: "No entiendo cómo él..."

“Todos los que vinieron a Luzu, todos, crecieron en sus redes exponencialmente”, dijo Nico, y se reconoció un fanático de los números en su nueva faceta de empresario. "No entiendo él, alguien que sabe tanto de tecnología diga estas cosas", dijo en referencia a los dichos de Mario Pergolini sobre los seguidores de Luzu Tv.

En vivo, Nico Occiato mostró en cámara, un poco para Mario Pergolini, dueño de Vorterix, y los datos oficiales que arroja YouTube Studio, y no había dudas: A Luzu Tv le va cada vez mejor, y las cifras son contundentes. "No entiendo. Nosotros usamos YouTube y te da la métrica de Google, no hay más vuelta que esa. De hecho hasta me comuniqué con gente de Google", dijo.

En una entrevista con LAM, Pergolini dio a entender que hay maneras de conseguir seguidores, y al ex de Flor Vigna no le gustó nada, se sintió algo tocado, y respondió contundente con los números.

"Ponen entre dos o tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que, además, hacen una especie de 'trampa' con las reproducciones dando un número más elevado que el que realmente tienen", había dicho Pergolini.

Guerra feroz entre Andy Kusnetzoff y Nico Occhiato: el motivo

En LAM (América TV) dieron a conocer una escena de celos entre dos conductores. Fernanda Iglesias reveló en el ciclo de Ángel de Brito que Andy Kusnetzoff puso el grito en el cielo después de ver las repercusiones que tuvo la entrevista de Lali Espósito en Nadie dice nada, el programa de Nico Occhiato en Luzu TV.

"El tema es así. Los dos la tuvieron a Lali, pero en el programa de Nico garpó y en el de Andy no tanto", comentó la periodista.

image.png

Iglesias explicó que el conductor de PH: Podemos Hablar "estaba odiado". "Le dio mucha bronca a Kusnetzoff que la nota en Luzu generó muchísimo revuelo. Lo dijo, lo comentó. Por eso, yo me enteré", añadió la angelita.

Para evitar conflictos con ex CQC, Yanina Latorre remarcó que en LAM también destacaron la entrevista Andy le hizo a Guillermo Pérez Roldán. "Que no se enoje.... que hace una semana que acá estamos ponderando la nota que hizo con Guillermo Pérez Roldán", sentenció.