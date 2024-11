Fuertes declaraciones de Gabriel Levinas sobre la salud de Jorge Lanata: "Hablamos y me dijo..."

En una nota con revista Hola!, el periodista Gabriel Levinas sorprendió con sus declaraciones sobre cómo vio a Lanata cuando lo visitó en la clínica Santa Catalina.

"A Jorge lo visité en cuatro ocasiones en la clínica Santa Catalina, antes de las últimas cirugías que le hicieron en el Hospital Italiano. Una vez tuve que agarrarle la mano porque se quería arrancar las sondas, los cables… La medicación lo confundía. Estaba cansado y es lógico: es mucho tiempo de internación. Pero su cabeza funciona bien", sostuvo.

Levinas se mostró esperanzado por la evolución de su amigo: "Lanata va a salir de esta, va a sobrevivir una vez más. Hablé con un neurólogo que me explicó cómo diferenciar un daño cerebral irreversible de una neuropatía producida por la medicación, porque es lógico que un paciente medicado o con una infección se pierda un poco. Me dijo: 'Si el tipo puede mantener con vos una conversación coherente por media hora, no hay daño permanente'. Y yo mantuve con Jorge una conversación de una hora y media en la que él estuvo absolutamente ubicado en tiempo y espacio".

image.png

El periodista reveló también que su colega estaba al tanto de la grieta familiar: "Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres, pero en un momento me dijo: 'Qué lío hay afuera' y me hizo un par de preguntas. Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital. No me voy a meter en ese asunto ni voy a opinar ni le voy a contar nada".

Al finalizar, Levinas dio más detalles de la charla que mantuvieron. "Le dije: 'Escuchame una cosa: tenés diez años menos que yo y siempre imaginé que el día en que me muriera ibas a hablar en mi funeral. No te podés morir antes que yo, tenés que escribir mi obituario'. Se mató de risa. Hablamos de política nacional, de Oriente Medio, de todo. Y él sabía todo lo que pasaba...", sentenció.

Los detalles de los gastos millonarios que realizó la secretaria de Jorge Lanata

El miércoles en A la Barbarossa, Analía Franchín contó que aparecieron gastos millonarios en una tarjeta de crédito de Jorge Lanata, que continúa internado en el hospital Italiano.

Esos gastos los habría realizado una secretaria del periodista. “Me están diciendo que la secretaria de Jorge gastó en los últimos 20 días 51 millones de pesos”, contó la panelista.

Lo cierto es que Elba Marvocecchio viene reclamando en la Justicia para que la secretaria haga una rendición de cuentas.

Embed

En DDM (América TV) confirmaron en qué ítems la abogada sospecha se habría gastado tamaña suma de dinero.

"Figuran gastos de supermercado de la casa, pero Elba advierte que la casa estaba deshabitada, y transferencia a una veterinaria, donde atendieron a una perrita de Jorge. Elba lo que dice es que es llamativo porque los gastos de los cuidados de la perrita los abonó ella. También hay gastos del auto y de combustible", detalló el periodista Mariano Yezze.