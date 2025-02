Gabriela fulminó a Chiara y causó polémica en Gran Hermano por su llamativa actitud: "Si vos me tratas mal..."

“Ay Chiara. Hay que ver cómo nos tratan, yo entre re bien y te mira así, muy falsa”, le dijo a Eugenia mientras hacia gestos de desprecio para imitar a Mancuso.

Inesperadamente, Eugenia coincidió con el planteo de su compañera y Graciela continuó: "Pasó algo con mi ropa. Yo traje un montón de cosas y ya vino y me dijo 'ay me vas a prestar'. Vamos viendo a ver si te lo merecés".

"Mis cosas son re caras, mi maquillaje es caro y mi ropa la re cuido. No tengo drama de prestar, pero si vos me tratas mal no te voy a estar regalando las cosas. Después de eso ni me miró”, concluyó.

Chiara revisó las pertenencias de Lucía y expuso su mayor secreto en Gran Hermano 2024: "Es..."

Las cosas se complicaron un poco para los participantes "originales" de Gran Hermano 2024 (Telefe) luego de que el lunes por la noche ingresaran ocho nuevos jugadores al reality.

En medio del revuelo, Chiara Mancuso revisó las pertenencias de Lucía Patrone, la joven de 18 años que está en pareja con Lauty Gram, el exnovio de la China Suárez, y descubrió su secreto.

Después de hurgar en el cajón de la participante y encontrar una foto de ella con el cantante, la morocha se fue corriendo a contárselo a sus compañeros.

Acto seguido, Martina Pereyra y Delfina De Lellis fueron a corroborarlo a la habitación y acordaron con Chiara de no decir "nada de lo que hicimos”.

Cabe mencionar que en la gala del lunes Santiago del Moro le había preguntado a Lucía enfrente de todos si quería contar quién era su famoso novio. La jugadora le había respondido que prefería no decirlo.