Gastón Trezeguet mostró el video íntimo de un ex Gran Hermano y lo incomodó: "¡La cola no!"

Sebastián Bello es de San Rafael, Mendoza, y tiene 23 años. En su presentación en la casa de Gran Hermano 2024 contó de su operación de las amígdalas, por lo que tiene un tono de voz agudo.

“Puedo poner voz de macho también, así que me gustan esas dos personalidades”, comentaba Bello antes de ingresar a la casa. El joven tiene hipoacusia leve y reconoció que trabajaba en el taller mecánico de su padre como administrativo. "Ni en pedo me ensucio las manos", decía.

Bambi se definía como "una señora más de barrio que le encantan los chismes y el drama" como condimento para la convivencia en la famosa casa.

gaston trezeguet video intimo sebastian bello gran hermano.jpg

Juan Pablo de Gran Hermano reveló el triste episodio que lo marcó para siempre: "Fue lo peor"

Juan Pablo De Vigili, ex participante de Gran Hermano 2024 (Telefe) habló del momento más difícil que le tocó atravesar en su vida y sorprendió a todos.

"Estuve en el horno y entré a la casa con una deuda bastante grande. Me estafaron unos chaqueños; en ese momento había empezado el tema del trading, que es la compra y venta de activos financieros en los mercados para obtener ganancias a corto, mediano o largo plazo", contó Devi en una nota con Pronto.

"Estos dos chicos supuestamente hacían trading en Forex y apostaban supuestamente euro, dólar y demás pero el tema es que jamás fue real el negocio. Y a mí me estaban usando para tapar otros agujeros que tenían de antes. Después de casi un año, hice un descargo en las redes sociales, expuse todo y ahí saltaron un montón de damnificados. Como 45 personas me escribieron que las habían estafado", explicó el correntino.

Y contó cómo cayó en la estafa: "Me pidieron dinero para invertir y confié porque supuestamente les estaba yendo muy bien. Hasta que me empecé a dar cuenta, entonces les pedí la plata que estaba ahí adentro porque me quería ir capitalizando y recuperando. Ahí me empezaron a dar vueltas y bueno, cuestión que era el cuento del tío".

"Puse todos mis ahorros e hice que se sumaran mis amigos. Entonces, tuve que salir a responder por todos y perdí mucho dinero. Fue un bajón y siempre cuento que eso fue lo peor que me pasó en la vida. Pero a la vez me hizo entender que no tengo que estar dependiendo ni pensando en la opinión de los demás porque cuando pasó esto empezaron a decir barbaridades que me afectaron muchísimo. Y ahí fue donde dije: 'Bueno, listo. Que no me importe nada lo que opine la gente'. Gracias a eso yo considero que me animé a entrar en Gran Hermano", concluyó.