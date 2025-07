Mariana Nannis destrozó a Claudio Caniggia con una nueva y tremenda acusación en plena batalla judicial

Además, contó muy enojada: “A mí me pueden cag… a palos en todas partes del mundo y al tipo le dan prioridad para que trabaje. Es una locura y mi denuncia fue en Argentina porque me pasó ahí”, contó, muy enojada, Mariana en la charla con el conductor.

“Tengo entradas a hospitales, pero mi hijo dice que nunca me pegó, y es normal que un golpeador nunca te pegue delante de nadie porque no quiere público, quiere a la víctima sola. Siempre fue en privado”, remarcó la madre de Charlotte Caniggia. Y agregó: "“Violencia verbal siempre hubo, me trataba mal delante de cualquiera y mis hijos veían lo que pasaba”.

Además, en medio de la distancia que guarda con su hijo Alex, contó: “Mi hijo me acompañó al programa más visto de Italia, que es el de Bárbara D'Urso, y todas las cosas que me hacía el padre, las contó y afirmaba que lo que yo decía era verdad”.

Mariana Nannis, en picada: vive con unos vecinos y enfrenta deudas millonarias

Yanina Latorre, reveló el miércoles 2 de julio detalles desconocidos sobre la situación actual de Mariana Nannis, quien atraviesa un momento complicado en lo personal y económico.

"¿Saben cómo vive hoy Mariana Nannis?", preguntó Yanina al aire. "Mariana Nannis está medio de un divorcio. No está en Argentina, está en otro país y no puede salir de ahí por deudas y denuncias", dio la noticia al público.

Según explicó, la mediática enfrenta serios problemas legales y financieros. "Lo único que tiene es el departamento del Faena que se lo están por rematar. De ahí echó a Melody (Luz) y al hijo a diez días del parto. Está en juicio con el consorcio. Y también tiene un departamento en Miami", detalló Latorre.

Y agregó más información: "El departamento de Miami, creo que se lo quedó ella, no lo puede mantener, lo tiene totalmente abandonado y hecho mierda".

Además, Yanina describió las condiciones en las que vivía Nannis en Europa. "Ella estaba viviendo en una casa en Marbella en muy malas condiciones, con los perros, en un barrio poco decente, con toda la ropa acumulada, cajas, montañas de tapados de piel, vivía en unas condiciones de abandono", reveló la comunicadora.

Finalmente, Latorre cerró con una contundente afirmación sobre el presente de Nannis: "Cuadro de situación: Mariana Nannis hoy está desalojada. Nunca pagó el alquiler. Y dónde vive Mariana Nannis: en la casa de los venezolanos".