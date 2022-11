Gran Hermano 2022: Agustín blanqueó sus sentimientos por Marcos

Embed

En los últimos días, en una charla que tuvieron entre los varones, Agustín abrió su corazón y destacó el compañerismo del salteño. "Fue la primera persona que se acercó y se interesó por mí. Eso me gustó porque venía acá con una idea bastante robótica sobre las personas y él me ablandó mucho. Me pude abrir con él. Siento que es un pibe de 10, de esos que son parte de mi círculo íntimo, que puede ser mi amigo íntimo, que voy a compartir con él muchas cosas lindas acá adentro y afuera. Siento que puedo confiar”, sostuvo.

Frodo, como le dicen sus fans, resaltó que Marcos tiene muchísimas virtudes. "Siempre te pregunta si andás bien, si necesitás algo. No te lo pregunta por preguntar. Me pregunta porque me ve la cara o sabe que estoy maquinando con algo. Y me parece que tiene una humildad tremenda. Somos de lugares diferentes pero tenemos una conexión y una onda parecida, eso me encanta”, cerró.

Gran Hermano 2022: Daniela quebró en llanto al recordar su dura historia familiar

Esta semana, en Gran Hermano 2022, Daniela Celis abrió su corazón en la casa con sus compañeras, habló de su duro pasado familiar y quebró en llanto.

La joven recordó que sufrió muchísimo la ausencia de su padre. “Mis papás se separaron cuando yo era chica. Y a mi papá yo lo veía era una vez al mes, cuando él le llevaba la plata a mi mamá", rememoró.

Aunque él se encargó siempre que cubrir los gastos de la familia, no estaba tan presente como ella esperaba. "Nunca nos faltó el palto de comida gracias a mi viejo, pero me faltó el poder compartir, no sé, un juego o ir a la plaza con él", sostuvo.

"Mi mamá compró un terreno y empezamos a construir una casilla. Hicimos el techo, las paredes, todo nosotros. Yo no quería que vayan mis amigas a mi casa porque me daba vergüenza. Me sentía mal. Hacíamos pis en un balde, ¿entendés?", añadió.

Daniela, sumamente consternada, expresó que todo lo que vivió la ayudó a ser una mejor persona. "Y estoy orgullosa de todo lo que hice sola", concluyó.