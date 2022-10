Gran Hermano 2022: Complot y escándalo a dos días del inicio del programa

"¿Saben por quién van a ir?", dijo uno de los tres, y otro contestó: "¡Ya lo dije! No me lo fumo". Hasta aquí no se dio indicios de quién era la posible víctima del complot, pero minutos después Tomás Holder lo reveló.

"¡Hay que ver con quién lo mandamos (a placa), no te olvides de eso, porque si lo mandás con un pichi, la gente le da morbo que haya alguien más grande", afirmó. El único participante grande es Alfa, uno de los que más tomó la batuta en la casa y se presenta como líder forzado del grupo.

Denuncia por acoso para Alfa de Gran Hermano 2022

Si hay algo que está claro es que la vuelta a la televisión de Gran Hermano 2022, el padre de todos de los reality shows, vino a generar algo más que rating. Porque lo que sobrará durante los cuatro meses que dure el programa serán polémicas diversas que darán tela para cortar.

Y en este caso, tan sólo a minutos de haber aparecido en pantalla Walter Santiago, rápidamente desde la redes sociales detectaron que quien se presentó con el apodo de Alfa ya tenía experiencia en realities tras haber participado en la primera edición de MasterChef Argentina allá por 2014, en el mismo canal de las pelotitas.

Así, en pleno vivo, el usuario de Twitter @NotAdroll publicó una foto de Alfa en pleno concurso gastronómico hace casi 9 años atrás. Hasta allí, nada raro por estos tiempos. Pero lo que sí llamó la atención por la gravedad del mensaje fue la respuesta de otra usuaria denunciando literalmente a Walter Santiago de acosador.

"No sé pero es un psicópata! Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien", fue el durísimo mensaje que dejó la usuaria @maripi_97.

Además, junto a su mensaje, la denunciante adjuntó una captura de su teléfono celular, donde pueden verse varios audios enviados por este hombre, a lo que ella le responde "mandame wp o pasame tu número. Estoy en baires así hablemos. Nunca hice lo que hice con mala intención. Cuando llegué tuve un problema con mi ex. Y me enojé con vos porque pusiste paranoica a mi familia allá cuando le escribiste a mi compañera de trabajo".

Al ser un hecho tan grave, lo más seguro es que una vez que Santiago abandone el juego deberá dar alguna clase de explicación, si es que la tiene.