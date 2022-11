Gran Hermano 2022: fuerte comunicado sobre la sanción a La Tora por violar el reglamento

Embed

Finalmente, Gran Hermano tomó una decisión, y Santiago del Moro la informó en El Debate, donde estuvo Mora Jabornisky, la última eliminada, como invitada.

“La Tora hizo algo que no se hace, GH realizará un examen exhaustivo de las cámaras, y mañana sé conocerá la decisión. No se sabe cuál será, pero sí habrá sanción", dijo el conductor, abriendo el juego para lo que pueda llegar a pasar.

sancion a la tora.jpg

Gran Hermano 2022: la decisión de la producción tras la polémica actitud de Thiago con Agustín

Esta semana, Thiago Medina fue protagonista de un momento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, que generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El joven de La Matanza -en complicidad con algunos de sus compañeros- se acercó al cuarto mientras Agustín Guardis dormía, se recostó encima de él, lo tocó y se fue.

Embed

Este viernes en Intrusos (América TV), la periodista Laura Ubfal contó que en la producción de Gran Hermano 2022 revisaron la situación y no observación un hecho de acoso.

"Hubo una reunión de muchas horas con gente que analizó el tema. No vieron solo esa edición. Vieron el antes, el durante y el después", reveló la panelista.

Por último, Ubfal precisó, además, que Agustín no expresó haberse sentido incómodo por la actitud que tuvo Thiago. "Y no solamente eso. Lo llamaron a Agustín al confesionario. Y él no quiso asumir nada", cerró.